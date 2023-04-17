G7 повинна показати Путіну, що він не досягне своїх цілей - Бербок

Під час саміту Великої сімки в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.

https://glavred.net/world/g7-dolzhna-pokazat-putinu-chto-on-ne-dostignet-svoih-celey-berbok-10463911.html Посилання скопійоване

Велика сімка єдина в підтримці України, заявила Бербок / Фото УНІАН

Країни Великої сімки (G7) повинні переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не досягне своїх цілей. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, G7 протиставляла російській агресії один бар'єр за іншим - допомога народу України, антиросійські санкції, обмеження цін на нафту.

"За нашої підтримки Україна вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", - цитує Бербок Укрінформ.

відео дня

"Зараз мова йде про те, щоб показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей через виснаження і втому", - сказала глава МЗС Німеччини.

Бербок зазначила, що під час саміту в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.

Зеленський на саміті G7

Як повідомляв Главред, Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі в саміті Великої сімки (G7), який відбудеться 19-21 травня в Хіросімі. Як і на саміті в Ельмау, Японія, як країна-голова G7, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.

Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Інші новини: