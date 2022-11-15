G19 замість G20: Зеленський на саміті "Великої двадцятки" запропонував остаточно прибрати звідти РФ

Зеленський на саміті "Великої двадцятки" запропонував остаточно прибрати звідти РФ / колаж фото УНІАН

Український лідер Володимир Зеленський, виступаючи в дистанційному режимі на саміті "Великої двадцятки" кілька разів назвав її не G20, а G19 ‒ натякаючи, що країну-агресора, Росію, варто остаточно вигнати з такої організації.

"Немає і не може бути ніяких виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G19, за те, що ви чітко це підтверджуєте. Будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитися від будь-яких загроз ядерною зброєю", - сказав він.

Найбільш чітко він назвав G20 G19 в той момент, коли пропонував світовим лідерам взяти участь до ініціативи з допомоги продовольством бідним країнам світу ‒ "Зерно з України". І зазначив, що перший корабель в такому проєкті незабаром відправиться в африканську країну Ефіопію.

Крім того, Зеленський закликав світову спільноту ні на йоту не вірити уявній готовності РФ до мирних переговорів.

Саміт G20 на Балі - що відомо

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включно з Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки". За його словами, якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то він не братиме участь.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Путін може пропустити саміт G-20 на Балі. Замість очільника Кремля приїде прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однією з причин цього Арестович назвав той факт, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

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