Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

Володимир Зеленський назвав умови припинення війни / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки (G-20), який проходить на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.

Український лідер сказав, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити, передає AFP.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Президент України також заявив, що війна може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України за кордон 1991 року і виплатить компенсацію за завдані збитки, передає The Guardian.

На саміті Зеленський закликав світову спільноту "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки", щоб запобігти повторенню російської агресії.

"Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, що підтверджує закінчення війни, повинен бути підписаний сторонами", - заявив він.

Зазначимо, що впродовж усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію. Він подякував їм за те, що вони дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".

Пізніше у своєму Telegram-каналі Зеленський опублікував розширений список умов закінчення війни:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

"Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми - люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями. Словам Росії довіряти не можна, і не буде ніяких "Мінськ-3", які Росія порушить одразу ж після укладення", - зазначив президент.

Саміт G20 на Балі - що відомо

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки". За його словами, якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то він не братиме участь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Путін може пропустити саміт G-20 на Балі. Замість глави Кремля приїде прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однією з причин цього Арестович назвав той факт, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

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