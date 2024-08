Захист Курської області не пріоритет: чого хоче добитись Росія - ISW

Війська країни-агресорки Росії продовжують високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи цим, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на успішне просування України в Курській області. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, російські війська продовжують здійснювати тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська. За даними ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.

Також аналітики наводять слова представника української Таврійської групи військ капітана Дмитра Лиховія, який 15 серпня заявив, що не відбулося істотних змін в угрупованні російських військ на півдні України і що російські війська не скорочують свої наступальні операції в цьому районі.

Видання CNN писало, що російське військове командування не перекидає більші та краще підготовлені елементи з території України до Курської області, водночас одне джерело заявило, що відсутність суттєвої передислокації російських військ може бути пов'язана з тим, що російське військове командування лише починає цей процес або з тим, що для проведення передислокації недостатньо сил.

"ISW не спостерігав повідомлень у відкритих джерелах про те, що російське військове командування передислокує цілі бригади з України до Курської області, але спостерігав повідомлення про передислокацію в цей район частин російських полків", - йдеться в аналізі.

За даними аналітиків, російське військове командування виводить окремі елементи російських нерегулярних формувань із Донецької області для відбиття українського просування до Курської області, але, найімовірніше, вкрай неохоче виводитиме досвідчені військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, із пріоритетних секторів у Донецькій області через побоювання уповільнення темпів російських операцій у цих районах.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.