Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

Андрій Ганчук
18 серпня 2025, 19:38оновлено 18 серпня, 20:08
На Путіна потрібно натиснути, сам він не відмовиться від своїх агресивних планів, сказав Володимир Зеленський.
Україна готова до реального перемир'я з Росією і нової архітектури безпеки - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Україна та Європа прагнуть надійного та сталого миру
  • Україна готова до перемир'я з РФ
  • Україна та Європа узгодили плани на переговори з Трампом

Ключова мета - надійний і стійкий мир для України та всієї Європи. Потрібно, щоб зустрічі принесли результат. Треба натиснути на главу Кремля Володимира Путіна, сам він не відмовиться від своїх агресивних планів. Київ скоординував свої плани з Європою і готовий до реального перемир'я та встановлення нової архітектури безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він опублікував кадри зустрічі з лідерами Європи і сказав, що для надійного і тривалого миру треба спільними зусиллями чинити тиск на Путіна.

Мета - мир для України та Європи

"Наша основна мета - надійний і тривалий мир для України і всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск має працювати, і це має бути саме спільний тиск - США і Європи, всіх у світі, хто поважає право жити і міжнародний порядок", - сказав президент.

Україна готова до реального перемир'я

Президент також сказав, що Київ і лідери Європи скоординували позиції перед зустріччю з Трампом. Україна готова до реального перемир'я і встановлення нової архітектури світової безпеки.

"Ми повинні зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього і врешті-решт для надійного і гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемир'я та встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, сьогодні відбудеться зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі. Вона має розпочатися о 20:15 за Києвом. Пізніше відбудуться перемовини і за участю європейських лідерів. Обговорюватимуть можливість укладення миру між Україною та РФ.

США повідомили Європі, що її дипломатам слід готуватися до зустрічі Трампа Зеленського і Путіна, написали журналісти SkyNews. Переговори можуть відбутися вже цього тижня.

Україна не віддасть свої території Росії, сказав Володимир Зеленський. Він наголосив, що це неможливо.

Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцілого здійснення його конституційних повноважень.

Володимир Зеленський
