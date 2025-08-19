У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

У звіті зазначається, що зростання фінансових проблем послабить здатність Росії формувати боєздатну армію.

​ Набір у російську армію сповільнюється / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Головні висновки ISW:

Росія змушена шукати інші способи фінансування рекрутингу для війни в Україні

Кремль перевищив виділений на 2025 рік федеральний бюджет на виплати за контрактами

Зростання фінансових проблем погіршить здатність РФ формувати збройні сили

Через фінансові обмеження Росія змушена шукати альтернативні способи забезпечення виплат новобранцям, які підписують контракти для участі у війні проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на публікацію "Важных историй" від 18 серпня.

За даними розслідувачів, у другому кварталі 2025 року кількість підписаних контрактів із російськими військовослужбовцями впала до мінімального рівня за останні два роки. Зокрема, Міноборони РФ виплатило премії 37,9 тисячі осіб, тоді як у той же період 2024 року фінансову підтримку отримали 92,8 тисячі новобранців.

Раніше ISW повідомляв, що Кремль ще до літа перевищив ліміт у 30 млрд рублів ($381,5 млн), закладений на 2025 рік для рекрутингу, і був змушений збільшити фінансування до 35,8 млрд рублів ($455,3 млн).

Попри це, російська влада заявляє, що темпи набору залишаються високими. Так, за словами Дмитра Медведєва, до 2 липня 2025 року було підписано понад 210 тисяч контрактів, що значно перевищує офіційні бюджетні показники. "Важные истории" вказують, що реальна кількість нових контрактів становить близько 191 тисячі, але вони фінансуються вже не лише з федерального бюджету, а й за рахунок регіональних коштів.

Аналітики ISW наголошують: російська влада намагається компенсувати брак фінансів шляхом неформального набору, пропозицій іноземцям та перекладання витрат на регіональні бюджети. Це, на їхню думку, є спробою замаскувати той факт, що ресурси федерального бюджету РФ виснажуються і вже не здатні підтримувати довгострокові мобілізаційні програми без шкоди для інших сфер.

"Зростання фінансових викликів, ймовірно, погіршить загальний стан російського апарату формування збройних сил", - заявили в ISW.

Якщо ж Захід введе нові санкції проти російських нафтових доходів, ситуація може ще більше загостритися та обмежити можливості Кремля вести війну в Україні у перспективі.

Економіка Росії - що відомо про ситуацію

Як раніше повідомляв Главред, економіка Росії зараз тримається на трьох основних елементах: нафтові доходи, залишки фінансових резервів та інерція, яка не дозволяє їй обвалитися миттєво. За словами економіста Віталія Шапрана, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російська економіка мала певний запас міцності, але зараз він вже вичерпався.

Також економіст заявив, що Кремлю загрожує нафтовий удар. На тлі тиску західних країн на Індію, зменшення обсягів закупівель Китаєм та планів ОПЕК+ збільшити видобуток нафти, Кремль може зіткнутися із серйозним падінням доходів від продажу "чорного золота".

На думку економіста Віталія Шапрана, навіть посилення тиску з боку США не змусить Індію повністю відмовитися від російської нафти. Причиною цього є те, що в країні залишаться приватні компанії, які допомагають Росії обходити санкції. Він озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

