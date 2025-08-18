План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

Перемир'я не є обов'язковою умовою для миру, вважає Кір Стармер.

Британія хоче бачити стійкий і справедливий мир в Україні - представник Стармера / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Стармер вважає, що мир можна укладати без припинення вогню

Мир має бути справедливим

Україна сама визначає свої кордони

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий підтримати мирну угоду щодо завершення війни Росії проти України без припинення вогню як попередньої умови (це те, що запропонував Путін і з чим погодився Трамп, - ред.). Кордони своїх територій Київ має визначати сам. Про це заявив прессекретар британського глави уряду.

"Хочемо бачити стійкий і справедливий мир для України"

Як повідомляє The Guardian, він заявив, що, на думку Стармера, перемир'я, мовляв, не є обов'язковою умовою для мирної угоди.

"Ми завжди говорили, що хочемо бачити стійкий і справедливий мир для України. Такий, який забезпечить повернення миру в Європу і дозволить українському народу жити без страху нових атак, і угоду, яка принесе це якомога швидше", - сказав представник прем'єра Британії.

Якою у Британії бачать мирну угоду

Проте угода має призвести до припинення війни і міцного миру з гарантіями безпеки для України.

"Угода, яка забезпечить повернення миру в Європу і дасть змогу українському народові жити, не побоюючись нових нападів, а також угода, яка забезпечить це якнайшвидше, але покладе кінець убивствам і трансформує це в міцний мир, підкріплений гарантіями безпеки, стане істотним позитивним кроком... Ми хочемо покласти кінець убивствам. Якщо ви зможете покласти край вбивствам і одночасно встановити міцний мир, це буде ще краще", - пояснив представник Стармера.

Питання територій

Також він наголосив, що Україна має сама визначити свої кордони шляхом перемовин, а "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".

Що обговорюватимуть Зеленський і Трамп - думка експерта:

Зеленський намагатиметься переконати Трампа не припиняти військову допомогу Україні, вважає політолог Олександр Морозов.

Також Вашингтону слід пояснити Києву, як американці бачать тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна.

"При цьому Трамп і його оточення мають пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох. Зеленський зі свого боку викладе позицію України: зустріч можлива, але її зміст має бути ясно визначений. Якщо ж зміст зводитиметься до того, що Україна має підписати акт капітуляції, це абсолютно неможливо. За всієї симпатії до Сполучених Штатів і бажання співпрацювати, будь-який президент України на його місці міг би сказати тільки одне: цього зробити не можна. Таким чином, якщо ми хочемо тристоронню зустріч, необхідно чітко визначити її зміст, але без запитань про фактичну капітуляцію України", - підкреслив Морозов.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, сьогодні Зеленський і Трамп зустрінуться в Білому домі. Перемовини мають розпочатися о 20:15 за київським часом. Лідери обговорюватимуть тему можливості укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Напередодні зустрічі Зеленський поговорив зі спецпредставником США в Україні Кітом Келлогом. Президент нагадав, що Київ готовий працювати заради миру і потребує гарантій безпеки.

Путін не отримає території України, сказав Володимир Зеленський. Він уточнив, що "передача" агресору Росії українських земель неможлива.

Інші новини:

Про персону: Кір Стармер Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

