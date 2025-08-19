Відома українська ведуча потрапила в моторошну ДТП з однорічною донькою - деталі

Ви дізнаєтеся:
Українська відома ведуча Наталія Островська потрапила в ДТП разом із однорічною донькою.
На своїй сторінці в Instagram Наталя розповіла, що в її автомобіль врізався інший і це стало причиною ДТП. Також вона підкреслила, що удар був сильним і задньої частини її машини просто немає.
У цей час в автомобілі була і її маленька донька Агата, що дуже налякало ведучу.
"Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Слава Богу, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо в лікарню, про всяк випадок оглянути малятко, тому що задньої частини нашого авто немає", - зазначила Островська.
Наталя поділилася, що винуватець ДТП визнав свою провину, він порушив низку правил: їхав на зимовій гумі, у нього не було страховки, він багато маневрував і не дивився на дорогу.
"Водій свою провину визнав і дуже переживає. Хоч це заспокоює у всій ситуації. Зимова гума, страховки у нього немає. Свідками ДТП стали патрульні. Це теж плюс, вони бачили, хто винуватець. Водій ззаду не дивився вперед на дорогу, каже, задивився в бік, за кілька хвилин до зіткнення багато маневрував, це все бачила поліція", - додала знаменитість.
Також вона закликала дбати про безпеку під час водіння авто, особливо, якщо в салоні є діти.
"Закликаю дбати про безпеку дітей в авто, ми завжди впевнені в собі, але не знаємо, хто їде позаду. Я завжди цього боялася, особливо, коли везу дитину. Агата в момент зіткнення спала, автокрісло було в напівлежачому положенні, від удару прокинулася і сказала: "Ой...", - підсумувала Островська.
Наталія Островська
Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.
