Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

Питання територій обговорюватимуть на тристоронній зустрічі, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський і Трамп обговорять з Європою питання територій / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Питання територій обговорюватимуть Зеленський, Трамп і Путін

Трамп і Зеленський обговорять з Європою параметри майбутньої мирної угоди

Переговори щодо територій вестимуться з огляду на поточну лінію фронту

Президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп досягли прогресу з низки питань щодо завершення російсько-української війни. Зеленський заявив, що питання територій потрібно обговорювати в рамках тристоронньої зустрічі з Путіним. Трамп заявив, що із Зеленським і Європою потрібно обговорити можливий обмін територіями з урахуванням лінії бойового зіткнення.

Після зустрічі Зеленського і Трампа лідери зробили низку заяв, які транслював Fox News. Зеленський назвав розмову "можливо найкращою, за весь час", а Трамп побачив перспективи завершення війни найближчим часом.

Перемовини щодо територій

Зеленський сказав, що питання територій будуть обговорюватися на тристоронній зустрічі (на рівні Зеленський, Трамп, Путін, - ред.)

"Усі чутливі речі, територіальні питання тощо, ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі", - зазначив український президент.

"Враховуючи, де зараз лінія бойового зіткнення"

За словами Трампа, у питанні гарантій безпеки багато на себе візьме Європа. Україні, США та Європі потрібно обговорити питання "обміну територій" з урахуванням нинішньої лінії бойового зіткнення. Також з європейськими лідерами обговорюватимуть основні параметри майбутньої мирної угоди.

"Ми з'ясуємо як це зробити, багато чого на себе візьме Європа. Нам треба обговорити можливий обмін територій, враховуючи, де зараз лінія бойового зіткнення", - додав Трамп.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Угоди про мир можна досягти без перемир'я, припустив Трамп. За його словами, можливий сценарій, за якого йтимуть домовленості про угоду паралельно бойовим діям.

Україна отримає "дуже хороші" гарантії безпеки, запевняє Дональд Трамп. Однак він виступив проти інтеграції Києва в НАТО.

