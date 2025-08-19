Рус
Читати російською
"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

Руслан Іваненко
19 серпня 2025, 02:17
Український військовий пояснює, що Кремль бачить нинішній момент вікном можливостей і прагне ним скористатися.
'Путін реально боїться': військовий розкрив причини поспіху РФ щодо
Кремль просуває "швидку мирну угоду", щоб закріпити окуповані території та змусити Україну піти на поступки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Кремль просуває ідею "швидкої мирної угоди"
  • Росія уникає формулювання "припинення вогню"
  • Путін боїться втрат і посилення санкцій

У медіа активно поширюються розмови про нібито "швидку мирну угоду" між Росією та Україною. Кремль намагається схилити Київ до територіальних поступок, просуваючи інформаційні операції.

Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Путін прагне закріпити контроль над окупованими територіями через мирну угоду.

Мусієнко наголосив, що Росія уникає формулювання "припинення вогню", адже для Кремля це лише тимчасовий крок без юридичного закріплення окупацій.

"Припинення вогню – це тимчасовий захід, замороження конфлікту. А далі ми, можливо, звільнимо ці території військовим шляхом, або стануться потрясіння в Росії, чого теж не можна виключати", – зазначив військовий.

Москва квапиться через ризики та тиск

За його словами, Москва намагається поспішити з домовленостями, оскільки остерігається як контрнаступальних дій України, так і внутрішніх криз у самій Росії.

"Путін реально боїться. Він остерігається того, що під тиском обставин буде вимушений поступатися все більше – через те, що Україна не здається, її далекобійні спроможності зростають і це завдає шкоди російській економіці та армії", – підкреслив Мусієнко.

Він додав, що санкції проти РФ та її партнерів, зокрема у сфері нафти, лише посилюють тиск на Кремль. Саме тому Росія може використати переговори, аби висунути умови щодо "гарантій безпеки".

Перемовини та гарантії безпеки

"Я практично впевнений, що Путін може ставити питання і гарантії безпеки Росії. Він хоче гарантії, що НАТО та Україна не будуть нападати на Росію", – сказав військовий.

Мусієнко звернув увагу, що під визначенням "Росія" Кремль може мати на увазі й окуповані території. Це створює ризики для України, адже Москва прагне закріпити контроль і добитися поступок щодо вступу в НАТО.

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що Путін не планує завершувати війну проти України і використовує перемовини для власних маніпуляцій.

Плани Путіна до 2030 року: думка експерта

"Що ж стосується Путіна, то в його плани не входить закінчення війни з Україною. Хитрість Путіна полягає в тому, щоб запропонувати той варіант, який буде відкинутий Зеленським, а потім наполягати на тому, що проблема війни і миру знаходиться не в Москві, а в Києві, а Зеленський — частина цієї проблеми", — пояснив експерт.

За його словами, Кремль використовує перемовини Віткоффа і Дмитрієва як інструмент для реалізації власних проєктів США і РФ на трильйонні суми.

"А війну Путін має намір продовжувати і до 2030 року — вже все розпланував", — підкреслив Золотарьов.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Крім того, президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп досягли прогресу з низки питань щодо завершення російсько-української війни. Зеленський заявив, що питання територій потрібно обговорювати в рамках тристоронньої зустрічі з Путіним. Трамп заявив, що із Зеленським і Європою потрібно обговорити можливий обмін територіями з урахуванням лінії бойового зіткнення.

Також Трамп зателефонував Путіну одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.

