РФ просунулася на трьох ділянках у Донецькій області: у США попередили про загрозу

Російські окупанти можуть організувати оточення Сил оборони на двох ділянках фронту на Донеччині, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Війська РФ можуть спробувати оточити ЗСУ в районі Залізного і Нью-Йорка - ISW / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії досягли просування поблизу Торецька, Нью-Йорка та Залізного на Донеччині. Ворог може спробувати організувати оточення угруповань Сил оборони України. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що кадри геолокації за 1 серпня показали просування росіян у центрі Нью-Йорка. ЗСУ могли провести успішну контратаку і захопити в полон низку окупантів, але підтвердження інформації поки що немає.

Крім того, 2 серпня кадри показали, що ворог просунувся в південно-західній частині Залізного і на південний схід від Торецька. Так звані російські воєнкори заявляли про просування окупантів у Дружбі та спробу оточити ЗСУ на обмежених позиціях між населеними пунктами Нью-Йорк і Залізне.

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Згідно з оцінками аналітиків, наступи РФ у Залізному та Нью-Йорку приблизно за 5 кілометрів один від одного. У цьому районі окупанти можуть спробувати організувати оточення українських військ.

"Аналітики Інституту не вважають, що спроба російського оточення обов'язково вдасться. Можливе просування росіян на південний захід від Залізного або на північ від Нью-Йорка може призвести до того, що українські сили будуть змушені відійти з позицій між Залізним і Торецьком", - підкреслили в ISW.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Бої в Донецькій області - що відбувається в регіоні:

ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донецької області, зазначили в Інституті вивчення війни. Росіяни здійснили масштабну атаку біля Костянтинівки, однак українські військові відбили напад.

РФ перекидає війська на два напрямки в Донецькій області, сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про райони Торецька і Часового Яру. Резерви перекидаються з окупованих районів Запорізької області.

Війська Росії намагаються підійти до Покровська і просунулися на північ до Нью-Йорка, вважають у розвідці Британії. Ймовірно, окупанти продовжать тактичне просування в цьому районі.

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