Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

CNN: США готують гарантії безпеки для України

Тарас Сидоржевський
19 серпня 2025, 00:52
30
У Пентагоні поки що не коментують розробку можливих гарантій безпеки для України.
Трамп
На зустрічі у Вашингтоні говорили про гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його команда беруть участь у опрацюванні потенційних гарантій безпеки для України, повідомило CNN джерело, знайоме з планом.

За його словами, аналогічні обговорення проходять і в європейських урядах. Конкретні деталі можливої участі США в документі поки що не розкриваються.

"Серйозна готовність США надати допомогу"

"Хоча Трамп відмовився виключити відправлення американських військ в Україну, джерело, знайоме з процесом планування, зазначило, що важливою частиною коментарів президента була його очевидна готовність узяти будь-яку участь. Участь Кейна в процесі планування, очевидно, ще раз демонструє серйозну готовність США надати допомогу", - пише CNN.

відео дня

Сьогодні генерал Кейн і міністр оборони Піт Гегсет були присутні в Білому домі, де Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомив представник Міноборони США.

У Пентагоні відмовилися коментувати роль Кейна в розробці можливих гарантій безпеки. CNN також надіслав запит до Білого дому.

Що сказав Трамп про гарантії для України

Російський диктатор Володимир Путін нібито погодився прийняти гарантії безпеки для України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час переговорів із європейськими лідерами в Білому домі.

"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.

Трамп зазначив, що він оптимістично налаштований на досягнення угоди, яка "стримає майбутню агресію проти України.

"Я насправді думаю, що її (майбутньої агресії - ред.) не буде", - додав Трамп.

"Велика зустріч" у Вашингтоні

У Вашингтоні 18 серпня 2025 року розпочалися масштабні переговори між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами кількох європейських країн. Головна мета зустрічі - обговорення шляхів мирного врегулювання війни в Україні після нещодавнього саміту Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Дональд Трамп наголосив на готовності США надати Україні "велику безпекову допомогу", але повторив позицію щодо неможливості вступу України до НАТО. Він анонсував, що може ухвалити рішення про дислокацію американських військ на території України і провести телефонну розмову з Путіним за підсумками дня.

Володимир Зеленський висловив готовність до тристоронньої зустрічі з Путіним і Трампом, яка може відбутися найближчими тижнями, і заявив про бажання провести національні вибори після встановлення миру. Він також наголосив на важливості реальних гарантій безпеки для України та збереження підтримки з боку ЄС і США.

Контекст

Переговори відбуваються після того, як 15 серпня 2025 року Трамп і Путін зустрічалися на Алясці, де російський президент вимагав передання Росії Донбасу в обмін на припинення вогню й обіцяв надати Україні гарантії на кшталт "п'ятої статті" НАТО.

Більше про зустріч у Вашингтоні:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Трамп новини Зеленський і союзники у Вашингтоні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:47Політика
Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

01:09Війна
CNN: США готують гарантії безпеки для України

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:52Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Останні новини

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти Зеленського

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:30

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

01:09

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

00:52

CNN: США готують гарантії безпеки для України

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
00:36

"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому доміВідео

00:07

У найближчі години можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

18 серпня, понеділок
23:16

Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

Реклама
22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

"На паузі": ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

Реклама
20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

19:08

Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

19:02

Українців закликають до донорства крові: до Дня Незадежності стартує соціальна кампанія актуально

18:57

Гарбуз буде як мед: дві речі у вересні, і сусіди заздритимуть вашому врожаюВідео

18:25

Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

18:12

Хвороба чи смерть можуть наздогнати: чи можна носити прикраси померлих родичівВідео

18:00

Встигнути за 13 секунд: лише справжній Шерлок знайде конверт на малюнку

17:56

Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

17:52

Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

17:37

Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

17:34

Чотири суворі заборони, які вбережуть від неприємностей: прикмети 19 серпня

17:34

"Я вільна жінка": Наталка Денисенко висловилася про залицяльників після розлучення з Андрієм Федінчиком

17:29

Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

Реклама
17:17

Що ніколи не можна прати в пральній машині: експерти назвали ТОП-5 речей

17:10

Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

17:03

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

16:52

СБУ громить проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт

16:38

Українцям почали виписувати масштабні штрафи через рибалку: яка причина

16:32

Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракетуВідео

16:23

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

16:10

Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Кабмін готує важливе рішення

15:42

Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

15:39

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона булаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти