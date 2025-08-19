CNN: США готують гарантії безпеки для України

У Пентагоні поки що не коментують розробку можливих гарантій безпеки для України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його команда беруть участь у опрацюванні потенційних гарантій безпеки для України, повідомило CNN джерело, знайоме з планом.

За його словами, аналогічні обговорення проходять і в європейських урядах. Конкретні деталі можливої участі США в документі поки що не розкриваються.

"Серйозна готовність США надати допомогу"

"Хоча Трамп відмовився виключити відправлення американських військ в Україну, джерело, знайоме з процесом планування, зазначило, що важливою частиною коментарів президента була його очевидна готовність узяти будь-яку участь. Участь Кейна в процесі планування, очевидно, ще раз демонструє серйозну готовність США надати допомогу", - пише CNN. відео дня

Сьогодні генерал Кейн і міністр оборони Піт Гегсет були присутні в Білому домі, де Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомив представник Міноборони США.

У Пентагоні відмовилися коментувати роль Кейна в розробці можливих гарантій безпеки. CNN також надіслав запит до Білого дому.

Що сказав Трамп про гарантії для України

Російський диктатор Володимир Путін нібито погодився прийняти гарантії безпеки для України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час переговорів із європейськими лідерами в Білому домі.

"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.

Трамп зазначив, що він оптимістично налаштований на досягнення угоди, яка "стримає майбутню агресію проти України.

"Я насправді думаю, що її (майбутньої агресії - ред.) не буде", - додав Трамп.

"Велика зустріч" у Вашингтоні

У Вашингтоні 18 серпня 2025 року розпочалися масштабні переговори між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами кількох європейських країн. Головна мета зустрічі - обговорення шляхів мирного врегулювання війни в Україні після нещодавнього саміту Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Дональд Трамп наголосив на готовності США надати Україні "велику безпекову допомогу", але повторив позицію щодо неможливості вступу України до НАТО. Він анонсував, що може ухвалити рішення про дислокацію американських військ на території України і провести телефонну розмову з Путіним за підсумками дня.

Володимир Зеленський висловив готовність до тристоронньої зустрічі з Путіним і Трампом, яка може відбутися найближчими тижнями, і заявив про бажання провести національні вибори після встановлення миру. Він також наголосив на важливості реальних гарантій безпеки для України та збереження підтримки з боку ЄС і США.

Контекст

Переговори відбуваються після того, як 15 серпня 2025 року Трамп і Путін зустрічалися на Алясці, де російський президент вимагав передання Росії Донбасу в обмін на припинення вогню й обіцяв надати Україні гарантії на кшталт "п'ятої статті" НАТО.

