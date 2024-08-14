Із Донеччини нікого не перекидають: військовий розкрив, що відбувається на Курщині

Військовий розповів, що на Курському напрямку зараз діють війська групи "Сєвер" Ленінградського військового округу.

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Що відбувається на Курщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: відео

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків росіяни не перекидають підрозділи на Курськ.

"На сході ситуація насправді дуже важка. Щодо перекидання підрозділів зі сходу, то росіяни нікого не перекидають на Курськ. Для них це пріоритетний напрямок, вони не змінюють своїх планів. Як і раніше, їхня мета - вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому вони активно перекидають на схід усі можливі сили. Якщо ситуація дещо полегшиться, то це буде шляхом того, що резерви, які мали прибути сюди, будуть кинуті на Курщину. Але з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків росіяни не перекидають підрозділи на Курськ", - наголосив Сазонов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військовослужбовця ЗСУ, на Курському напрямку зараз діють війська групи "Сєвер" Ленінградського військового округу, включаючи Білгородську, Брянську та Курську області.

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"Тобто росіяни перекидають війська з Вовчанська і Куп'янська. Говорять, що підкріплення надходить з Херсонщини та Запоріжжя, але з Донецького напрямку вони нікого не перекидають. Тут тривають дуже важкі бої", - додав Сазонов.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — відомий блогер, військовий ЗСУ та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Нагадаємо, що раніше з'явилась іноформація про те, що РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ. За інформацією видання, це є першою ознакою того, що операція Києва в Курській області змушує Москву перегрупувати свої сили вторгнення.

Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію. Нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації.

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