Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

Зеленський прибув у сорочці та піджаку на зустріч до Трампа / Колаж Главред, фото скрін із відео

Президент України Володимир Зеленський увечері, 18 серпня, прибув до Білого дому на переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляли американські журналісти, Білий дім нібито просив, щоб президент України Володимир Зеленський одягнув костюм і краватку на зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, повідомили джерела The Wall Street Journal.

Нагадаємо, у лютому на зустрічі в Овальному кабінеті стався скандал через зовнішній вигляд президента України. Тоді Зеленський прибув у повсякденній формі, що призвело до словесної перепалки.

У чому прибув Зеленський до Білого дому 18 серпня

Президент України Володимир Зеленський прибув на переговори з президентом США Дональдом Трампом у чорних піджаку та штанах.

"Зеленський сьогодні має дуже гарний вигляд. Класний костюм", - сказав Дональд Трамп під час зустрічі з президентом.

Дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, в образах від якої часто з'являється український президент на публічних заходах, у коментарі Європейській правді 18 серпня зазначила, що на зустрічі з Трампом Зеленський буде в костюмі, але "стиль залишиться військовим".

"Він є главою держави, яка перебуває у стані війни, - наголосила Гасанова. - Важливо наголосити, що саме Зеленський особисто вирішує, що вдягнути. Президент зараз перебуває в стані, коли кожна деталь має значення - його зовнішній вигляд, настрій, емоції. Бо як лідер України він обирає образ, який найкраще відповідає його ролі та моменту".

Американський журналіст вибачився перед Зеленським

Крім того, на пресконференції перед початком переговорів американський журналіст, який у лютому звинуватив президента України, що той приїхав не в костюмі - вибачився.

Трамп показав Зеленському репортера, який минулого разу лаяв Зеленського за відсутність костюма.

"Прошу вибачення. Ви виглядаєте чудово", - раптом заявив американський журналіст, звертаючись до президента України.

Трамп оцінив образ Зеленського / скрін із відео

Візит Зеленського до США - останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп натякнув на відправку військ США в Україну. За його словами, його готовність розглядати введення військ США може стати важливим сигналом, адже для України гарантії безпеки є ключовою умовою будь-якого домовленого миру з Росією.

При цьому Трамп заявив, що він проти вступу України до НАТО. Однак він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

