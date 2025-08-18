Рус
Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

Марія Тупік
18 серпня 2025, 21:02
1326
Дональд Трамп пальцем показав Зеленському репортера, який минулого разу критикував його за відсутність костюма.
Трамп і Зеленський
Зеленський прибув у сорочці та піджаку на зустріч до Трампа / Колаж Главред, фото скрін із відео

Президент України Володимир Зеленський увечері, 18 серпня, прибув до Білого дому на переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляли американські журналісти, Білий дім нібито просив, щоб президент України Володимир Зеленський одягнув костюм і краватку на зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, повідомили джерела The Wall Street Journal.

Нагадаємо, у лютому на зустрічі в Овальному кабінеті стався скандал через зовнішній вигляд президента України. Тоді Зеленський прибув у повсякденній формі, що призвело до словесної перепалки.

відео дня

У чому прибув Зеленський до Білого дому 18 серпня

Президент України Володимир Зеленський прибув на переговори з президентом США Дональдом Трампом у чорних піджаку та штанах.

"Зеленський сьогодні має дуже гарний вигляд. Класний костюм", - сказав Дональд Трамп під час зустрічі з президентом.

Дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, в образах від якої часто з'являється український президент на публічних заходах, у коментарі Європейській правді 18 серпня зазначила, що на зустрічі з Трампом Зеленський буде в костюмі, але "стиль залишиться військовим".

"Він є главою держави, яка перебуває у стані війни, - наголосила Гасанова. - Важливо наголосити, що саме Зеленський особисто вирішує, що вдягнути. Президент зараз перебуває в стані, коли кожна деталь має значення - його зовнішній вигляд, настрій, емоції. Бо як лідер України він обирає образ, який найкраще відповідає його ролі та моменту".

Американський журналіст вибачився перед Зеленським

Крім того, на пресконференції перед початком переговорів американський журналіст, який у лютому звинуватив президента України, що той приїхав не в костюмі - вибачився.

Трамп показав Зеленському репортера, який минулого разу лаяв Зеленського за відсутність костюма.

"Прошу вибачення. Ви виглядаєте чудово", - раптом заявив американський журналіст, звертаючись до президента України.

Трамп оцінив образ Зеленського
Трамп оцінив образ Зеленського / скрін із відео

Візит Зеленського до США - останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп натякнув на відправку військ США в Україну. За його словами, його готовність розглядати введення військ США може стати важливим сигналом, адже для України гарантії безпеки є ключовою умовою будь-якого домовленого миру з Росією.

При цьому Трамп заявив, що він проти вступу України до НАТО. Однак він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Putіним: сталии відомі перші подробиці

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: сталии відомі перші подробиці

Війна
Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

Світ
Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

Війна
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: сталии відомі перші подробиці

22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

На паузі щонайменше на місяць: ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир'я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути Україну

19:08

Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

19:02

Українців закликають до донорства крові: до Дня Незадежності стартує соціальна кампанія

18:57

Гарбуз буде як мед: дві речі у вересні, і сусіди заздритимуть вашому врожаю

18:25

Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

18:12

Хвороба чи смерть можуть наздогнати: чи можна носити прикраси померлих родичів

18:00

Встигнути за 13 секунд: лише справжній Шерлок знайде конверт на малюнку

17:56

Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

17:52

Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

17:37

Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

17:34

Чотири суворі заборони, які вбережуть від неприємностей: прикмети 19 серпня

17:34

"Я вільна жінка": Наталка Денисенко висловилася про залицяльників після розлучення з Андрієм Федінчиком

17:29

Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

17:17

Що ніколи не можна прати в пральній машині: експерти назвали ТОП-5 речей

17:10

Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

17:03

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

16:52

СБУ громить проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт

16:38

Українцям почали виписувати масштабні штрафи через рибалку: яка причина

16:32

Б'є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракету

16:23

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

16:10

Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Кабмін готує важливе рішення

15:42

Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

15:39

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

15:34

Без волосся та чотирьох частин тіла: як будуть виглядати люди в майбутньому

15:34

У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна

15:17

"Суддю Майдана" Жернакова звинуватили у махінаціях в Громадській раді доброчесності, що оцінює суддів, – ЗМІ

15:14

Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом

15:08

"Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що повинні зробити США

14:41

В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

14:29

Розкрито головну таємницю котів - ось чому коти не завжди приземляються на лапиВідео

14:23

В Україні планують підвищити зарплату лікарям: скільки будуть отримувати

