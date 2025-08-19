РФ масовано атакувала Полтавщину, є 'прильоти': названо цілі ударів

Зафіксовано влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-atakovala-poltavshchinu-est-prilety-nazvany-celi-udarov-10690853.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по території Полтавської області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у двох районах

Постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств

Російська окупаційна армія завдала масованого удару по Полтавській області в ніч на вівторок, 19 серпня.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

відео дня

За його даними, зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у двох районах.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавській області. Зафіксовано влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах", - написав він.

/ Главред

Голова Полтавської ОВА уточнив, що внаслідок удару РФ постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

"У Лубенському районі внаслідок атаки без електрики залишилися 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над усуненням наслідків атаки. На щастя, жертв немає", - додав Когут.

Вибухи у Кременчуці

Мер Кременчука Віталій Малецький уточнив, що в місті прогриміли десятки вибухів. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Інформацію про наслідки ще уточнюють.

Малецький подякував силам ППО, які відбивали атаку, та рятувальникам ДСНС, які одразу розпочали ліквідацію пожеж.

"Що стосується пошкоджених будинків - спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири та будинку, ніхто не залишиться без допомоги та підтримки", - заявив мер.

/ Facebook/vitalii.maletskyi.official

Удари РФ по Україні: прогноз експерта

Російські окупаційні сили нарощують темпи облаштування позицій для запуску ударних безпілотників - зокрема, вони займаються відновленням зруйнованого Донецького аеропорту. За словами військового експерта і колишнього офіцера Повітряних сил ЗСУ Анатолія Храпчинського, це вказує на перетворення території аеропорту на повноцінний військовий хаб для дронів.

Зростання кількості таких точок дає змогу противнику проводити більш складні та скоординовані атаки, а також посилює тиск на українську систему ППО.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ обстріляла ракетами Запоріжжя. У результаті ворожого удару постраждали люди.

Як писав Главред, раніше місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. У результаті атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Нагадаємо, що раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

Інші новини:

Про персону: Володимир Когут Володимир Когут — тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА), раніше обіймав посаду заступника голови Полтавської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред