На паузі щонайменше на місяць: ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атак дронів і призупинив переробку нафти щонайменше до середини вересня.

https://glavred.net/war/na-pauze-minimum-na-mesyac-smi-raskryli-novye-podrobnosti-ataki-na-volgogradskiy-npz-10690793.html Посилання скопійоване

Ударні дрони зупинили основні установки Волгоградського НПЗ і завдали шкоди виробничому процесу на кілька тижнів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Коротко:

Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атак українських дронів

Атаки дронів пошкодили три ключові установки заводу у Волгограді

Переробка на Волгоградському НПЗ призупинена щонайменше до середини вересня

Волгоградський нафтопереробний завод, що належить російській компанії "Лукойл", призупинив роботу після серії атак українських безпілотників, повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела на ринку.

За словами співрозмовників видання, після атаки 13 серпня зупинилася установка первинної переробки нафти УПН-5 потужністю 9 110 тонн на добу.

відео дня

"Наступна атака безпілотників 14 серпня пошкодила дві інші установки переробки нафти - CDU-1, потужністю 18 590 тонн на добу, і CDU-6, потужністю 14 570 тонн на добу", — додали джерела.

За оцінками інформаторів, переробка на Волгоградському НПЗ залишатиметься зупиненою щонайменше до середини вересня. У 2024 році завод переробив 13,7 млн тонн нафти, що становить 5,1% від загального обсягу російських НПЗ.

Експертна оцінка: удари по інфраструктурній сфері РФ

Експерт Тарас Загородній у інтерв’ю Главреду зазначив, що Україна значно активізувала удари по хімічних підприємствах Росії, зокрема по виробництву азотної кислоти та аміаку. "Це добрива та вибухівка, тобто товари подвійного призначення. Інтенсивність ударів по Росії вже зросла в десять разів порівняно з минулим роком", – підкреслив він.

За словами Загороднього, у РФ зупиняються аеропорти, що створює проблеми не лише для пасажирських перевезень, а й із доставкою важливих деталей для ремонту обладнання. Постійні відключення інтернету також завдають збитків бізнесу.

Атаки дронів на Росію - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 12 серпня в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.

Було чутно щонайменше п'ять вибухів. Також городяни бачили спалахи в небі над містом.

Уранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ). Це підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.

10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Унаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред