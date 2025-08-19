Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти Зеленського

Якщо США не змінять стратегію, це посилить позиції Путіна і створить проблеми для України.

Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа буде марною, вважає Морозов / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

За участі Трампа Путін може погодитися на переговори втрьох

Така зустріч буде невигідна Україні

Зеленський не зможе чинити тиск на Путіна, а результату переговори не принесуть

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, якщо на ній буде присутній глава Білого дому Дональд Трамп. Однак такі переговори лише зіграють на руку господареві Кремля. Таку думку в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, Путін неодноразово підкреслював, що не хоче зустрічатися із Зеленським, оскільки вважає його "нелегітимним президентом".

"Однак після зустрічі на Алясці видно, що Путін може симулювати процес навіть утрьох. Йому буде неприємно зустрічатися із Зеленським, але ситуація змінилася", - сказав Морозов.

Політичний філософ додав, що раніше Путін побоювався, що глобальний альянс підтримки України зможе тиснути на нього або дати Зеленському можливість впливати на переговори.

"Якщо ж у цій зустрічі бере участь Трамп, який фактично виступає посередником і не чинить тиску, то Зеленський на такій зустрічі не зможе впливати на Путіна. Така зустріч, найімовірніше, не призведе до результату, але дасть змогу Путіну "записати" собі ще один успіх для внутрішньої аудиторії, заявивши, що він зробив велику дружню послугу Трампу, зустрівшись із Зеленським, сподіваючись на мир, який би гарантував якраз припинення жахливої агресії проти Російської Федерації, яку організувала Україна як "маріонетка" Заходу. При цьому Росія зможе стверджувати, що "нічого не домоглася Україна, тому що вона не хоче бачити свого щастя", - сказав Морозов.

На його думку, якщо американська адміністрація не здасть назад і перегляне стратегію після шести місяців невдалих зусиль, а Трамп продовжить конструювати зустріч утрьох, сценарій виявиться марним, працюючи на користь Путіна і створюючи серйозні проблеми для України.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про результати зустрічі на Алясці:

Зустріч Трампа і Зеленського - головне

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Після розмови Зеленський оголосив, що 18 серпня поїде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Уранці в понеділок з'явилася інформація, що Зеленський прибув із візитом до Вашингтона.

До переговорів із Трампом приєднаються європейські лідери, зокрема:

президент Єврокомісії фон дер Ляєн;

генсек НАТО Рютте;

канцлер Німеччини Мерц;

прем'єр Італії Мелоні;

президент Фінляндії Стубб;

президент Франції Макрон;

прем'єр-міністр Великобританії Стармер.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела написало про мету візиту Зеленського та європейських лідерів до Білого дому.

Серед європейців панує паніка, пише The New York Times із посиланням на неназваного європейського дипломата.

Видання Financial Times повідомляло, що президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" щодо нинішньої лінії фронту, який могли б прийняти українці.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

