Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти Зеленського

Анна Ярославська
19 серпня 2025, 02:10
32
Якщо США не змінять стратегію, це посилить позиції Путіна і створить проблеми для України.
Зеленський, Путін, Трамп
Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа буде марною, вважає Морозов / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • За участі Трампа Путін може погодитися на переговори втрьох
  • Така зустріч буде невигідна Україні
  • Зеленський не зможе чинити тиск на Путіна, а результату переговори не принесуть

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, якщо на ній буде присутній глава Білого дому Дональд Трамп. Однак такі переговори лише зіграють на руку господареві Кремля. Таку думку в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, Путін неодноразово підкреслював, що не хоче зустрічатися із Зеленським, оскільки вважає його "нелегітимним президентом".

відео дня

"Однак після зустрічі на Алясці видно, що Путін може симулювати процес навіть утрьох. Йому буде неприємно зустрічатися із Зеленським, але ситуація змінилася", - сказав Морозов.

Політичний філософ додав, що раніше Путін побоювався, що глобальний альянс підтримки України зможе тиснути на нього або дати Зеленському можливість впливати на переговори.

"Якщо ж у цій зустрічі бере участь Трамп, який фактично виступає посередником і не чинить тиску, то Зеленський на такій зустрічі не зможе впливати на Путіна. Така зустріч, найімовірніше, не призведе до результату, але дасть змогу Путіну "записати" собі ще один успіх для внутрішньої аудиторії, заявивши, що він зробив велику дружню послугу Трампу, зустрівшись із Зеленським, сподіваючись на мир, який би гарантував якраз припинення жахливої агресії проти Російської Федерації, яку організувала Україна як "маріонетка" Заходу. При цьому Росія зможе стверджувати, що "нічого не домоглася Україна, тому що вона не хоче бачити свого щастя", - сказав Морозов.

На його думку, якщо американська адміністрація не здасть назад і перегляне стратегію після шести місяців невдалих зусиль, а Трамп продовжить конструювати зустріч утрьох, сценарій виявиться марним, працюючи на користь Путіна і створюючи серйозні проблеми для України.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про результати зустрічі на Алясці:

Зустріч Трампа і Зеленського - головне

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Після розмови Зеленський оголосив, що 18 серпня поїде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Уранці в понеділок з'явилася інформація, що Зеленський прибув із візитом до Вашингтона.

До переговорів із Трампом приєднаються європейські лідери, зокрема:

  • президент Єврокомісії фон дер Ляєн;
  • генсек НАТО Рютте;
  • канцлер Німеччини Мерц;
  • прем'єр Італії Мелоні;
  • президент Фінляндії Стубб;
  • президент Франції Макрон;
  • прем'єр-міністр Великобританії Стармер.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела написало про мету візиту Зеленського та європейських лідерів до Білого дому.

Серед європейців панує паніка, пише The New York Times із посиланням на неназваного європейського дипломата.

Видання Financial Times повідомляло, що президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" щодо нинішньої лінії фронту, який могли б прийняти українці.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

02:48Політика
Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:47Політика
Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

01:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Останні новини

03:35

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

02:48

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

02:17

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти ЗеленськогоВідео

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
01:30

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

01:09

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

00:52

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:36

"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому доміВідео

Реклама
00:07

У найближчі години можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

18 серпня, понеділок
23:16

Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

"На паузі": ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

Реклама
20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

19:08

Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

19:02

Українців закликають до донорства крові: до Дня Незадежності стартує соціальна кампанія актуально

18:57

Гарбуз буде як мед: дві речі у вересні, і сусіди заздритимуть вашому врожаюВідео

18:25

Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

18:12

Хвороба чи смерть можуть наздогнати: чи можна носити прикраси померлих родичівВідео

18:00

Встигнути за 13 секунд: лише справжній Шерлок знайде конверт на малюнку

17:56

Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

17:52

Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

17:37

Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

Реклама
17:34

"Я вільна жінка": Наталка Денисенко висловилася про залицяльників після розлучення з Андрієм Федінчиком

17:34

Чотири суворі заборони, які вбережуть від неприємностей: прикмети 19 серпня

17:29

Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

17:17

Що ніколи не можна прати в пральній машині: експерти назвали ТОП-5 речей

17:10

Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

17:03

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

16:52

СБУ громить проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт

16:38

Українцям почали виписувати масштабні штрафи через рибалку: яка причина

16:32

Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракетуВідео

16:23

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти