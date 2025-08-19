Найближчими годинами можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

Російські окупанти вже запустили ударні безпілотники типу "Шахед".

РФ може атакувати Україну ракетами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські окупанти найближчої ночі можуть вдарити по Україні крилатими ракетами. Існує підвищений рівень загрози. Про це повідомляють моніторингові канали.

"Протягом ночі 18.08—19.08 існує підвищена загроза нанесення масованого ракетно-безпілотного удару по території України із залученням чисельної номенклатури озброєння. Слідкуйте за повідомленнями", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про звіт щонайменше двох стратигічних бомбрдувальників Ту-95 МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Вони летять південно-східним курсом у напрямку Каспійського регіону РФ.

Tracking попереджає про загрозу ударів ракетами Х-101/555:

02:10 Саратовська область.

02:30 Волгоградська область.

03:30 Каспійське море.

У повітрі також перебувають один літак Ту-160 та один Ту-95мс, які злетіли з авіабази "Енгельс-2".

Росіяни також запустили ударні безпілотники типу "Шахед" для ударів по Україні. За даними моніторів, у небі над українськими регіонами перебуває щонайменше 44 "Шахеда".

За даними Повітряних сил ЗСУ, "Шахеди" зафіксовані у небі над Сумською, Чернігівською, Полтавською, Харківською, Дніпропетровською областями.

Новина доповнюється...

