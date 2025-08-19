Найближчими годинами можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

Російські окупанти найближчої ночі можуть вдарити по Україні крилатими ракетами. Існує підвищений рівень загрози. Про це повідомляють моніторингові канали.
"Протягом ночі 18.08—19.08 існує підвищена загроза нанесення масованого ракетно-безпілотного удару по території України із залученням чисельної номенклатури озброєння. Слідкуйте за повідомленнями", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про звіт щонайменше двох стратигічних бомбрдувальників Ту-95 МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Вони летять південно-східним курсом у напрямку Каспійського регіону РФ.
Tracking попереджає про загрозу ударів ракетами Х-101/555:
- 02:10 Саратовська область.
- 02:30 Волгоградська область.
- 03:30 Каспійське море.
У повітрі також перебувають один літак Ту-160 та один Ту-95мс, які злетіли з авіабази "Енгельс-2".
Росіяни також запустили ударні безпілотники типу "Шахед" для ударів по Україні. За даними моніторів, у небі над українськими регіонами перебуває щонайменше 44 "Шахеда".
За даними Повітряних сил ЗСУ, "Шахеди" зафіксовані у небі над Сумською, Чернігівською, Полтавською, Харківською, Дніпропетровською областями.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред