Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України

Анна Ярославська
19 серпня 2025, 08:56
180
Гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже в найближчий тиждень - десять днів.
Володимир Зеленський, прапор України
Володимир Зеленський розповів про гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Гарантії безпеки для України можуть бути формалізовані впродовж 10 днів
  • Не всі члени "Коаліції рішучих" відправлять військових в Україну
  • Деякі держави обмежені конституційно, але зможуть допомагати грошима

Не всі учасники "Коаліції рішучих" направлять в Україну контингент у рамках гарантій безпеки. Внески країн будуть принципово різними. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі.

"Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції, - ред.). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати", - пояснив він.

відео дня

"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось - буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам - ред.), і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)", - пояснив Зеленський.

Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України
Армії країн Європи - чисельність / Інфографіка: Главред ​

Коли можуть бути формалізовані гарантії безпеки для України

Також глава держави розповів, що гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже в найближчий тиждень - десять днів.

"Гарантії безпеки, ймовірно, будуть представлені разом із нашими партнерами, зі зростаючою кількістю деталей. Це все буде на папері, формалізовано в найближчі тижні або десять днів", - зазначив глава держави.

За його словами, одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

"У цьому пакеті є наші пропозиції на суму близько 90 мільярдів доларів", - додав Зеленський.

Україна ризикує отримати новий Будапештський меморандум - думка експерта

Політолог Петро Олещук вважає, що реальною гарантією безпеки для України могло б бути розміщення на нашій території іноземних військових контингентів.

"Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, де, як відомо, розміщено військовий контингент США, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

На його думку, в іншому разі Україна ризикує отримати черговий Будапештський меморандум.

"Наголошую, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути лише присутність західних військових контингентів на території України. Якщо цього не буде, нові гарантії безпеки будуть черговим "Мінськом", "Будапештом" чи "Стамбулом", тобто просто тактичною грою Росії", - упевнений політолог.

Що таке "Коаліція рішучих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як писав Главред із посиланням на The Times, Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст, але обіцяє "жорсткі санкції" проти Росії, щоб і далі чинити тиск на РФ з метою укладення мирної угоди.

Наступного дня британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але лише після досягнення перемир'я з Росією. За його словами, "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.

Міністр оборони Тео Франкен заявив, що Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

11:03Світ
Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

10:38Політика
Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

09:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Фарширований перець по-новому: весь секрет у начинці

Фарширований перець по-новому: весь секрет у начинці

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Останні новини

11:26

Як продовжити термін служби акумулятора телефону: простий спосіб здивує результатом

11:03

У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

10:45

Китайський гороскоп на завтра 20 серпня: Драконам - страх, Собакам - сімейні проблеми

10:38

Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

10:13

Переговори Трампа із Зеленським і Путіним: у Кремлі зробили заяву

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
10:02

"На нього полюють": які проблеми у втікача Олега Винника

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 серпня (оновлюється)

09:31

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

09:16

Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

Реклама
08:56

Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України

08:31

"Це тиха вода перед бурею": що задумав Путін на День Незалежності 24 серпня

08:10

Нові байки про гарантії безпеки: як Україні не наступити на старі грабліПогляд

08:08

РФ масовано атакувала Полтавщину, є "прильоти": названо цілі ударів

08:02

"Для України настали вирішальні дні": Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна

07:12

РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України: Зеленський розкрив деталі

06:45

Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула пожежа

05:25

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивованіВідео

04:30

Тест на гострий зір: лише геній знайде три відмінності на зображенні

04:02

Коли Путін зупинить війну - два варіанти, які можуть перевернути ситуацію

03:35

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Реклама
02:48

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

02:17

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти ЗеленськогоВідео

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:30

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

01:09

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

00:52

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:36

"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому доміВідео

00:07

У найближчі години можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

18 серпня, понеділок
23:16

Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

"На паузі": ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

Реклама
20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти