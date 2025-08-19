Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України

Гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже в найближчий тиждень - десять днів.

Володимир Зеленський розповів про гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Гарантії безпеки для України можуть бути формалізовані впродовж 10 днів

Не всі члени "Коаліції рішучих" відправлять військових в Україну

Деякі держави обмежені конституційно, але зможуть допомагати грошима

Не всі учасники "Коаліції рішучих" направлять в Україну контингент у рамках гарантій безпеки. Внески країн будуть принципово різними. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі.

"Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції, - ред.). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати", - пояснив він.

"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось - буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам - ред.), і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)", - пояснив Зеленський.

Армії країн Європи - чисельність / Інфографіка: Главред ​

Коли можуть бути формалізовані гарантії безпеки для України

Також глава держави розповів, що гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже в найближчий тиждень - десять днів.

"Гарантії безпеки, ймовірно, будуть представлені разом із нашими партнерами, зі зростаючою кількістю деталей. Це все буде на папері, формалізовано в найближчі тижні або десять днів", - зазначив глава держави.

За його словами, одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

"У цьому пакеті є наші пропозиції на суму близько 90 мільярдів доларів", - додав Зеленський.

Україна ризикує отримати новий Будапештський меморандум - думка експерта

Політолог Петро Олещук вважає, що реальною гарантією безпеки для України могло б бути розміщення на нашій території іноземних військових контингентів.

"Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, де, як відомо, розміщено військовий контингент США, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

На його думку, в іншому разі Україна ризикує отримати черговий Будапештський меморандум.

"Наголошую, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути лише присутність західних військових контингентів на території України. Якщо цього не буде, нові гарантії безпеки будуть черговим "Мінськом", "Будапештом" чи "Стамбулом", тобто просто тактичною грою Росії", - упевнений політолог.

Що таке "Коаліція рішучих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як писав Главред із посиланням на The Times, Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст, але обіцяє "жорсткі санкції" проти Росії, щоб і далі чинити тиск на РФ з метою укладення мирної угоди.

Наступного дня британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але лише після досягнення перемир'я з Росією. За його словами, "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.

Міністр оборони Тео Франкен заявив, що Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська.

Інші новини:

