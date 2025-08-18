Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Росія свідомо намагається зберегти умови для затягування війни та майбутньої окупації України, блокуючи надання гарантій безпеки, зазначив Коваленко.

Москва хоче затягнути війну та обдурити Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Коваленко:

Росія намагається зберегти свій вплив в Україні

Путін прагне затягнення війни

Росія намагається зберегти умови для продовження війни та подальшої окупації України, тому виступає проти надання нашій державі реальних гарантій безпеки, прагнучи підмінити їх власними вигідними пропозиціями. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він також підкреслив, що Кремль прагне утримати вплив своєї церкви та мови як інструментів подальшого поглинання України політичними чи воєнними методами.

"Президент України зараз робить все, щоб в майбутньому у Росії не було можливостей скористатися чимось для повторення війни. Саме тому мова про важливість реальних гарантій безпеки, сильну армію, відмову від поступок. І членство в ЄС - насправді, це було б дуже сильно зі сторони Європи", - йдеться у повідомленні.

За словами Коваленка, США зацікавлені у якнайшвидшому завершенні війни й активно працюють у цьому напрямку.

Натомість Росія хоче або затягнути війну, або взяти паузу з можливістю зберегти важелі впливу на Україну та відновити агресію у майбутньому. При цьому, застеріг він, росіяни намагаються ввести в оману Дональда Трампа.

"Україна зацікавлена в збереженні держави і гарантіях життя без війни в майбутньому. Європі також не треба, щоб війна повторилася або розширилася на Балтію. Це якщо спрощено. Але навіть так виходить дуже складна партія", - резюмував він.

Як писав Главред, реальних переговорів про припинення вогню наразі немає, і Путін навряд чи піде на такий крок найближчим часом, адже це його головний інструмент тиску. Навіть якщо він погодиться на перемир’я, то обов’язково висуне додаткові вимоги, які для України є неприйнятними. Тому війна, обстріли міст і атаки на цивільних залишаються для нього способом впливу. Про це розповів політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.

За його словами, фактичне припинення вогню означало б для Путіна часткове визнання поразки, адже його метою від початку була не лише окупація частини територій, а встановлення контролю над усією Україною. Саме цим пояснюється висадка десанту під Києвом на початку вторгнення. Отже, зупинка війни стала б підтвердженням того, що він не зміг досягти своєї головної цілі.

"Росія давно уникає теми припинення вогню. Їм це не потрібно. Але вони розуміють, що формально припинення вогню можна подати як завершення війни — це задовольнить Трампа. Путін хоче "продати" це як щось цінне, за що хоче отримати щось серйозне — наприклад, не стільки скасування санкцій, а гарантії повернення України в російську орбіту", - вказує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 серпня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч у Білому домі з главою США Дональдом Трампом. Цей візит вважають однією з ключових подій його каденції, адже він відкриває можливість оновити відносини з американським лідером, домогтися справедливого завершення війни з Росією та отримати від Вашингтона гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Financial Times.

Напередодні переговорів із Зеленським у Вашингтоні Дональд Трамп зробив заяву щодо війни в Україні.

Також, в Україні можуть бути розгорнуті сили стримування. Як повідомляє сайт уряду Великої Британії, союзники в рамках "Коаліції охочих" планують обговорити подальші кроки мирного врегулювання після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

