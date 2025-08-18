Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Юрій Берендій
18 серпня 2025, 13:04
2165
Росія свідомо намагається зберегти умови для затягування війни та майбутньої окупації України, блокуючи надання гарантій безпеки, зазначив Коваленко.
Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля
Москва хоче затягнути війну та обдурити Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Коваленко:

  • Росія намагається зберегти свій вплив в Україні
  • Путін прагне затягнення війни

Росія намагається зберегти умови для продовження війни та подальшої окупації України, тому виступає проти надання нашій державі реальних гарантій безпеки, прагнучи підмінити їх власними вигідними пропозиціями. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він також підкреслив, що Кремль прагне утримати вплив своєї церкви та мови як інструментів подальшого поглинання України політичними чи воєнними методами.

відео дня

"Президент України зараз робить все, щоб в майбутньому у Росії не було можливостей скористатися чимось для повторення війни. Саме тому мова про важливість реальних гарантій безпеки, сильну армію, відмову від поступок. І членство в ЄС - насправді, це було б дуже сильно зі сторони Європи", - йдеться у повідомленні.

За словами Коваленка, США зацікавлені у якнайшвидшому завершенні війни й активно працюють у цьому напрямку.

Натомість Росія хоче або затягнути війну, або взяти паузу з можливістю зберегти важелі впливу на Україну та відновити агресію у майбутньому. При цьому, застеріг він, росіяни намагаються ввести в оману Дональда Трампа.

"Україна зацікавлена в збереженні держави і гарантіях життя без війни в майбутньому. Європі також не треба, щоб війна повторилася або розширилася на Балтію. Це якщо спрощено. Але навіть так виходить дуже складна партія", - резюмував він.

Які цілі війни Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, реальних переговорів про припинення вогню наразі немає, і Путін навряд чи піде на такий крок найближчим часом, адже це його головний інструмент тиску. Навіть якщо він погодиться на перемир’я, то обов’язково висуне додаткові вимоги, які для України є неприйнятними. Тому війна, обстріли міст і атаки на цивільних залишаються для нього способом впливу. Про це розповів політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.

За його словами, фактичне припинення вогню означало б для Путіна часткове визнання поразки, адже його метою від початку була не лише окупація частини територій, а встановлення контролю над усією Україною. Саме цим пояснюється висадка десанту під Києвом на початку вторгнення. Отже, зупинка війни стала б підтвердженням того, що він не зміг досягти своєї головної цілі.

"Росія давно уникає теми припинення вогню. Їм це не потрібно. Але вони розуміють, що формально припинення вогню можна подати як завершення війни — це задовольнить Трампа. Путін хоче "продати" це як щось цінне, за що хоче отримати щось серйозне — наприклад, не стільки скасування санкцій, а гарантії повернення України в російську орбіту", - вказує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 серпня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч у Білому домі з главою США Дональдом Трампом. Цей візит вважають однією з ключових подій його каденції, адже він відкриває можливість оновити відносини з американським лідером, домогтися справедливого завершення війни з Росією та отримати від Вашингтона гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Financial Times.

Напередодні переговорів із Зеленським у Вашингтоні Дональд Трамп зробив заяву щодо війни в Україні.

Також, в Україні можуть бути розгорнуті сили стримування. Як повідомляє сайт уряду Великої Британії, союзники в рамках "Коаліції охочих" планують обговорити подальші кроки мирного врегулювання після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Андрій Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам Азербайджану

"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам Азербайджану

13:14Світ
Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

13:04Війна
Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

12:23Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, список

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, список

Останні новини

13:29

Потап уперше заговорив про сина від Насті Каменських - деталі

13:20

Дружина Тімура Мірошниченка розкрила, куди зник ведучий

13:16

Армія РФ з кулеметами цілодобово чергує на пляжах Криму: до чого готується ворог

13:14

"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам АзербайджануФото

13:04

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
13:01

Де три відмінності між сценою в магазині: тільки "справжні детективи" вгадають

12:23

Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

12:17

Ведуча 1+1 засвітила загадкового чоловіка на річницю весілля

12:13

Фарширований перець по-новому: весь секрет у начинціВідео

Реклама
12:08

"Реальна історія" Акіма Галімова відтепер на YouTube з іноземним дубляжем

12:06

Кажани залітають прямо у квартири українців: про що попереджають зоозахисники

11:53

Вік - не проблема: психолог розповів, як знайти друзів у дорослому житті

11:37

Ставки високі: на який компроміс готовий піти Зеленський на зустрічі з Трампом - FT

11:33

Він обожнював літати та віддав життя за Україну: на фронті загинув полковник "Камікадзе"Ексклюзив

11:27

"Який дорослий мужчина": третя дружина Гусєва показала півторарічного сина

11:22

"Уже не будуть попередніми": чоловік Ані Лорак приголомшив заявою

11:18

Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війнуВідео

11:07

Деякі українці можуть отримати кошти на оплату комуналки: хто у списку

11:06

Як вибрати ідеальний кавун за п'ять секунд - чотири правильні ознаки

10:50

Гороскоп на завтра 19 серпня: Рибам - втрати, Скорпіони - свято

Реклама
10:50

"Різ уже мріє про третього": Ірина Сопонару зробила гучне зізнання

10:37

У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: у Мережі пишуть про замахФото

10:29

Степ немов покрився сивиною: українські поля "захопила" рідкісна рослина

10:24

Китайський гороскоп на завтра 19 серпня: Тиграм - нещасний випадок, Кроликам - плітки

10:13

"Як перед війною в Іраку": серед європейських лідерів панує паніка - NYT

09:55

Чотири знаки зодіаку, які за натурою буркотливі

09:46

Наталя Могилевська вперше показала обличчя молодшої доньки - деталі

09:45

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського: оприлюднено розклад президента США

09:37

Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами ЗапоріжжяФото

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 серпня (оновлюється)

09:21

Ворог хоче захопити ще одну область: Сирський сказав, де РФ готує наступ

09:19

Як може змінитися театр бойових дій на ХарківщиніПогляд

09:05

Зеленський і "європейський десант" їдуть до Трампа: розкрито ключові теми переговорів

08:54

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни КарольВідео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Про умови Путіна, які страшніші за "Орєшнік"Погляд

08:09

Війна в Україні може припинитися "майже відразу": Трамп назвав дві умови

07:24

"Упевнений, захистимо Україну": Зеленський прибув до Вашингтона

06:47

РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей пораненоФотоВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти 84

Реклама
04:34

Який найбільший міф про Україну - пояснення історика здивує багатьохВідео

03:32

"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні: названо терміни

02:30

Вб’є коробку за кілька місяців: експерт назвав сім звичок, що руйнують АКПП

01:30

"Не вийшло якогось особистого життя": Данилко вперше розповів, чому самотній

17 серпня, неділя
23:38

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикоюФотоВідео

22:13

Скільки провалів приховує "Буревісник": експерт оцінив випробування ракети-невдахи

21:30

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

21:21

Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

20:24

Чому не можна носити чорне 18 серпня: прикмети, які можуть здивувати

19:56

Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти