Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

Анна Підгорна
19 серпня 2025, 01:30
4
Каризма Карпентер прокоментувала чутки про участь у перезапуску проєкту.
Карісма Карпентер
Баффі - переможниця вампірів - "Корделія" заговорила про перезапуск / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/charismacarpenter

Коротко:

  • "Баффі - переможниця вампірів", популярний серіал кінця дев'яностих, готується до перезапуску
  • Виконавиця ролі Корделії розповіла, чи з'явиться в нових епізодах

Американська акторка Каризма Карпентер зіграла роль Корделії Чейз у культовому молодіжному серіалі "Баффі - переможниця вампірів" і в його продовженні "Ангел". Творці проєктів вирішили перезапустити франшизу "Баффі", і вже відомо, що Сара Мішель Геллар, виконавиця головної ролі, зіграє у ребуті.

Шанувальники серіалу сподіваються, що в його нову версію повернуться й інші улюблені персонажі. Наприклад, Корделія.

відео дня

Чутки про те, що її персонаж знову з'явиться на екранах у її виконанні, Карпентер рішуче спростовує. У своєму блозі в TikTok Карпентер зазначила, що з нею не зв'язувалися з приводу перезапуску серіалу, і жодних деталей про нове шоу вона не знає.

"Я не беру участі в перезапуску. Я не беру участі в пілотному епізоді. Я навіть не знаю, чи буде серіал запущений у виробництво. Вважаю, що буде. Я не хотіла, щоб це прозвучало як якийсь натяк на те, що я зізнаюся в участі в перезапуску. Зовсім ні. Наразі я не розмовляла ні з ким із впливових осіб про включення Корделії в серіал", - твердо заявила Каризма Карпентер.

Каризма Карпентер у серіалі Баффі - винищувачка вампірів
Каризма Карпентер у ролі Корделії Чейз у серіалі Баффі - переможниця вампірів / imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружиться з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.

Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.

Читайте також:

Баффі - переможниця вампірів

Баффі - переможниця вампірів - американський молодіжний телесеріал із Сарою Мішель Геллар у головній ролі про долю американської дівчини, що володіє надлюдськими силами. Серіал створено за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. За сюжетом Баффі переїжджає в містечко Саннідейл, переповнене потойбічними істотами, яких їй доручено винищувати. У 1999-2004 виходив телесеріал спін-офф "Ангел", що оповідає про подальшу долю вампіра з душею Енджела, який залишив Саннідейл і винищувачку Баффі та переїхав жити до Лос-Анджелеса, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:47Політика
Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

01:09Війна
CNN: США готують гарантії безпеки для України

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:52Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Останні новини

02:17

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти ЗеленськогоВідео

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:30

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

01:09

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
00:52

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:36

"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому доміВідео

00:07

У найближчі години можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

18 серпня, понеділок
23:16

Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

Реклама
22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

"На паузі": ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

Реклама
20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

19:08

Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

19:02

Українців закликають до донорства крові: до Дня Незадежності стартує соціальна кампанія актуально

18:57

Гарбуз буде як мед: дві речі у вересні, і сусіди заздритимуть вашому врожаюВідео

18:25

Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

18:12

Хвороба чи смерть можуть наздогнати: чи можна носити прикраси померлих родичівВідео

18:00

Встигнути за 13 секунд: лише справжній Шерлок знайде конверт на малюнку

17:56

Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

17:52

Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

17:37

Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

17:34

Чотири суворі заборони, які вбережуть від неприємностей: прикмети 19 серпня

17:34

"Я вільна жінка": Наталка Денисенко висловилася про залицяльників після розлучення з Андрієм Федінчиком

Реклама
17:29

Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

17:17

Що ніколи не можна прати в пральній машині: експерти назвали ТОП-5 речей

17:10

Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

17:03

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

16:52

СБУ громить проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт

16:38

Українцям почали виписувати масштабні штрафи через рибалку: яка причина

16:32

Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракетуВідео

16:23

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

16:10

Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Кабмін готує важливе рішення

15:42

Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти