"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

Коротко:
- "Баффі - переможниця вампірів", популярний серіал кінця дев'яностих, готується до перезапуску
- Виконавиця ролі Корделії розповіла, чи з'явиться в нових епізодах
Американська акторка Каризма Карпентер зіграла роль Корделії Чейз у культовому молодіжному серіалі "Баффі - переможниця вампірів" і в його продовженні "Ангел". Творці проєктів вирішили перезапустити франшизу "Баффі", і вже відомо, що Сара Мішель Геллар, виконавиця головної ролі, зіграє у ребуті.
Шанувальники серіалу сподіваються, що в його нову версію повернуться й інші улюблені персонажі. Наприклад, Корделія.
Чутки про те, що її персонаж знову з'явиться на екранах у її виконанні, Карпентер рішуче спростовує. У своєму блозі в TikTok Карпентер зазначила, що з нею не зв'язувалися з приводу перезапуску серіалу, і жодних деталей про нове шоу вона не знає.
"Я не беру участі в перезапуску. Я не беру участі в пілотному епізоді. Я навіть не знаю, чи буде серіал запущений у виробництво. Вважаю, що буде. Я не хотіла, щоб це прозвучало як якийсь натяк на те, що я зізнаюся в участі в перезапуску. Зовсім ні. Наразі я не розмовляла ні з ким із впливових осіб про включення Корделії в серіал", - твердо заявила Каризма Карпентер.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружиться з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.
Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.
Читайте також:
- Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса поділилася, як дізналася про його діагноз
- Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео
- Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя
Баффі - переможниця вампірів
Баффі - переможниця вампірів - американський молодіжний телесеріал із Сарою Мішель Геллар у головній ролі про долю американської дівчини, що володіє надлюдськими силами. Серіал створено за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. За сюжетом Баффі переїжджає в містечко Саннідейл, переповнене потойбічними істотами, яких їй доручено винищувати. У 1999-2004 виходив телесеріал спін-офф "Ангел", що оповідає про подальшу долю вампіра з душею Енджела, який залишив Саннідейл і винищувачку Баффі та переїхав жити до Лос-Анджелеса, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред