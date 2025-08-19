"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

Каризма Карпентер прокоментувала чутки про участь у перезапуску проєкту.

https://glavred.net/stars/polagayu-chto-budet-zvezda-baffi-raskryla-pravdu-o-svoem-vozvrashchenii-v-serial-10690742.html Посилання скопійоване

Баффі - переможниця вампірів - "Корделія" заговорила про перезапуск / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/charismacarpenter

Коротко:

"Баффі - переможниця вампірів", популярний серіал кінця дев'яностих, готується до перезапуску

Виконавиця ролі Корделії розповіла, чи з'явиться в нових епізодах

Американська акторка Каризма Карпентер зіграла роль Корделії Чейз у культовому молодіжному серіалі "Баффі - переможниця вампірів" і в його продовженні "Ангел". Творці проєктів вирішили перезапустити франшизу "Баффі", і вже відомо, що Сара Мішель Геллар, виконавиця головної ролі, зіграє у ребуті.

Шанувальники серіалу сподіваються, що в його нову версію повернуться й інші улюблені персонажі. Наприклад, Корделія.

відео дня

Чутки про те, що її персонаж знову з'явиться на екранах у її виконанні, Карпентер рішуче спростовує. У своєму блозі в TikTok Карпентер зазначила, що з нею не зв'язувалися з приводу перезапуску серіалу, і жодних деталей про нове шоу вона не знає.

"Я не беру участі в перезапуску. Я не беру участі в пілотному епізоді. Я навіть не знаю, чи буде серіал запущений у виробництво. Вважаю, що буде. Я не хотіла, щоб це прозвучало як якийсь натяк на те, що я зізнаюся в участі в перезапуску. Зовсім ні. Наразі я не розмовляла ні з ким із впливових осіб про включення Корделії в серіал", - твердо заявила Каризма Карпентер.

Каризма Карпентер у ролі Корделії Чейз у серіалі Баффі - переможниця вампірів / imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружиться з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.

Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.

Читайте також:

Баффі - переможниця вампірів Баффі - переможниця вампірів - американський молодіжний телесеріал із Сарою Мішель Геллар у головній ролі про долю американської дівчини, що володіє надлюдськими силами. Серіал створено за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. За сюжетом Баффі переїжджає в містечко Саннідейл, переповнене потойбічними істотами, яких їй доручено винищувати. У 1999-2004 виходив телесеріал спін-офф "Ангел", що оповідає про подальшу долю вампіра з душею Енджела, який залишив Саннідейл і винищувачку Баффі та переїхав жити до Лос-Анджелеса, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред