Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Країна-окупант Росія розкритикувала Велику Британію, яка розглядає можливість направити до України свої військові сили стримування. Москва виступає "категорично проти" появи в країні контингенту країн НАТО і погрожує ескалацією. Водночас президент США Дональд Трамп припустив введення американських військ в Україну в рамках гарантій безпеки.

Росія "звинуватила" Британію в провокаціях

Представник міністерства закордонних справ агресора Росії Марія Захарова заявила, що Москва "категорично не сприймає" появи в Україні контингенту за участю країн НАТО.

"(Це, - ред.) загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту з непередбачуваними наслідками", - пригрозила вона.

Також у МЗС РФ, мовляв, порадили Лондону "не заважати" російсько-американським домовленостям.

"У зв'язку з цим закликаємо Лондон відмовитися від ризикованих і малопродуманих геополітичних гамбітів і принаймні не заважати копіткій роботі російських і американських переговірників", - сказала Захарова.

Трамп не виключив появи військ США в Україні

Під час спілкування з журналістами на публічній зустрічі із Зеленським американський президент Трамп заявив, що розгортання військ США в Україні "можливе".

"Можливо. Ми повідомимо вам про це пізніше сьогодні. Ми також зустрінемося із сімома великими лідерами великих країн і ми обговоримо це. Вони всі будуть залучені...Але буде багато допомоги. Коли справа доходить до безпеки, то тут буде багато допомоги. Вони наша перша лінія оборони, тому що вони там. Провина - Європа. Але ми також їм допоможемо. Ми будемо залучені", - наголосив Трамп.

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели переговори в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Мирної угоди можна досягти без перемир'я, вважає Дональд Трамп. За словами очільника США, йому вже вдавалося досягти угоди за подібних умов.

США нададуть Україні "дуже хороші" гарантії безпеки, сказав Дональд Трамп. Але водночас він виступив проти вступу Києва до НАТО.

