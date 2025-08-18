Рус
Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

Ангеліна Підвисоцька
18 серпня 2025, 20:25
В Овальному кабінеті почалися переговори української та американської команд.
Трамп, Зеленський
Зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Трамп особисто зустрів Зеленського, після чого почалися переговори в Овальному кабінеті.

Варто зазначити, що президент України не прийшов у класичному костюмі, але він обрав більш офіційний одяг чорного кольору.

Суттєвий прогрес у мирних зусиллях

Президент США привітав Володимира Зеленського та зазначив, що Америка любить українців. Він наголосив на тому, що у мирних зусиллях видно "суттєвий прогрес".

"Ми провели багато хороших дискусій та багато хороших переговорів, і я думаю, що досягається прогрес, дуже суттєвий прогрес у багатьох відношеннях ... Як ви знаєте, нещодавно у нас відбулася гарна зустріч з президентом Росії. І я думаю, що є ймовірність, що з цього щось вийде", – сказав Трамп.

Водночас Зеленський подякував Трампу за особисті зусилля щодо припинення війни.

Новина доповнюється...

Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом

15:08

"Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що повинні зробити США

