Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

Читайте в матеріалі:
- Чому SOCAR стала ціллю повторних атак
- Які кроки планує Україна у відповідь на удари
Росія вдруге завдала удару по нафтобазі SOCAR в Одеській області, що підтверджує навмисний характер атак країни-агресора всупереч інтересам Азербайджану. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтотерміналах SOCAR в Одеській області. Це вже другий удар Росії по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану", – зазначив Сибіга.відео дня
Необхідність посиленої співпраці
Міністр підкреслив, що такі дії демонструють необхідність посилення співпраці між Україною та Азербайджаном, а також відповіді на подібні атаки на дипломатичному та правовому рівнях.
"Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність відповідних дипломатичних і правових відповідей на такі атаки", – додав Сибіга.
Наслідки останньої атаки
За оцінкою експертів, остання атака на нафтобазу SOCAR в Одеській області демонструє цілеспрямовану стратегію Росії щодо критичної інфраструктури України. Як повідомляє азербайджанське видання Minval, пряме влучання дронів повністю знищило всі 17 резервуарів з паливом, насосну станцію та операторські й технічні приміщення терміналу.
На момент удару у сховищах знаходилося понад 16 тисяч кубометрів палива. Експерти відзначають, що відновлювальні роботи триватимуть, а точний розмір збитків наразі уточнюється.
Серія атак на енергетичну інфраструктуру
Вони також підкреслюють, що це вже друга масована атака на цей об’єкт за останні десять днів: перший удар стався 8 серпня, коли нафтобаза зазнала часткових руйнувань.
За два дні до цього обстрілу зазнала компресорна станція "Орлівка" у Новосільському, через яку Україна отримує азербайджанський газ транзитом по Трансбалканському газопроводу. Така послідовність атак, на думку експертів, свідчить про спробу Росії максимально дестабілізувати енергетичну безпеку України.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, сьогодні, 18 серпня, російські війська завдали удару по Україні балістичними ракетами. У Харкові, Сумах та Павлограді пролунали потужні вибухи.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у понеділок вранці російська армія обстріляла Запоріжжя. На жаль, вже відомо про чотирьох постраждалих.
Окрім цього, російські війська атакували Харків дронами. Один із безпілотників влучив у житловий будинок, що призвело до пожежі. Внаслідок атаки 17 людей отримали поранення, зокрема шестеро дітей. Також є жертви, серед яких однорічна дитина.
Читайте також:
- ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений
- Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"
- Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракету
Про персону: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред