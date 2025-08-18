Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

Міністр Сибіга наголошує на необхідності дипломатичної та правової відповіді на атаки Росії.

https://glavred.net/war/ne-prosto-mishen-sibiga-raskryl-chego-dobivaetsya-rf-atakuya-terminaly-azerbaydzhana-10690769.html Посилання скопійоване

Росія повторно атакує нафтобазу SOCAR в Одеській області, демонструючи навмисність своїх дій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Читайте в матеріалі:

Чому SOCAR стала ціллю повторних атак

Які кроки планує Україна у відповідь на удари

Росія вдруге завдала удару по нафтобазі SOCAR в Одеській області, що підтверджує навмисний характер атак країни-агресора всупереч інтересам Азербайджану. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтотерміналах SOCAR в Одеській області. Це вже другий удар Росії по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану", – зазначив Сибіга. відео дня

Необхідність посиленої співпраці

Міністр підкреслив, що такі дії демонструють необхідність посилення співпраці між Україною та Азербайджаном, а також відповіді на подібні атаки на дипломатичному та правовому рівнях.

"Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність відповідних дипломатичних і правових відповідей на такі атаки", – додав Сибіга.

Наслідки останньої атаки

За оцінкою експертів, остання атака на нафтобазу SOCAR в Одеській області демонструє цілеспрямовану стратегію Росії щодо критичної інфраструктури України. Як повідомляє азербайджанське видання Minval, пряме влучання дронів повністю знищило всі 17 резервуарів з паливом, насосну станцію та операторські й технічні приміщення терміналу.

На момент удару у сховищах знаходилося понад 16 тисяч кубометрів палива. Експерти відзначають, що відновлювальні роботи триватимуть, а точний розмір збитків наразі уточнюється.

Серія атак на енергетичну інфраструктуру

Вони також підкреслюють, що це вже друга масована атака на цей об’єкт за останні десять днів: перший удар стався 8 серпня, коли нафтобаза зазнала часткових руйнувань.

За два дні до цього обстрілу зазнала компресорна станція "Орлівка" у Новосільському, через яку Україна отримує азербайджанський газ транзитом по Трансбалканському газопроводу. Така послідовність атак, на думку експертів, свідчить про спробу Росії максимально дестабілізувати енергетичну безпеку України.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, сьогодні, 18 серпня, російські війська завдали удару по Україні балістичними ракетами. У Харкові, Сумах та Павлограді пролунали потужні вибухи.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у понеділок вранці російська армія обстріляла Запоріжжя. На жаль, вже відомо про чотирьох постраждалих.

Окрім цього, російські війська атакували Харків дронами. Один із безпілотників влучив у житловий будинок, що призвело до пожежі. Внаслідок атаки 17 людей отримали поранення, зокрема шестеро дітей. Також є жертви, серед яких однорічна дитина.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред