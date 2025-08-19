"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому домі

Американський президент не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів навпроти.

Дональд Трамп осоромився на переговорах у Білому домі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Трамп провів переговори в Білому домі

Трамп осоромився і забув, який вигляд має президент Фінляндії

Президент США Дональд Трамп провів важливі переговори в Білому домі, на яких були присутні президент України та інші європейські лідери. Просто за столом переговорів Трамп раптово осоромився. З його обличчя було зрозуміло, що він почувається ніяково. Відео з цим моментом уже розлетілося в Мережі.

Трамп хотів звернутися до президента Фінляндії Александра Стубба, однак не зміг його знайти, незважаючи на те, що він сидів прямо навпроти Трампа.

Їхня кумедна розмова потрапила на відео:

"- Президнет Стубб із Фінляндії. Він десь... десь серед нас..., - розгублено шукає очима лідера Фінляндії Трамп. - Я ось тут, - незворушно каже Стубб. - Ви маєте кращий вигляд, ніж будь-коли, - віджартувався Трамп".

Дивіться відео з конфузом Трампа:

Трамп осоромився на переговорах / фото: скріншот

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели переговори в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися переговори за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Угоди про мир можна досягти без перемир'я, припустив Трамп. За його словами, можливий сценарій, за якого йтимуть домовленості про угоду паралельно бойовим діям.

Україна отримає "дуже хороші" гарантії безпеки, запевняє Дональд Трамп. Однак він виступив проти інтеграції Києва в НАТО.

Інші новини:

