Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

Ангеліна Підвисоцька
18 серпня 2025, 23:16
Американський президент попросив європейських партнерів продовжити переговори в Овальному кабінеті.
Трамп
Трамп запросив європейських лідерів в Овальний кабінет / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Білому домі Дональд Трамп провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами. Однак раптово графік переговорів почав змінюватись. Трамп неочікувано попросив лідерів затриматись у Білому домі та повернутись до Овального кабінету перед від'їздом. Про це повідомляє CNN.

Згідно з графіком, Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленський у Східній кімнаті Білого дому. Після цього розпочалась зустріч з лідерами Європи.

Переговори в Овальному кабінеті не були заплановані. Однак Трамп раптово змінив плани та запросив у кабінет всіх лідерів. Він наполіг на доповненні до графіка перед від'їздом європейських лідерів з Білого дому.

відео дня

Чиновники Білого дому пояснили, що нині "все йде добре". Поки невідомо, чи буде ця зустріч відкритою для преси, чи Трамп хоче поспілкуватись з колегами у неформальній обстановці.

Згодом стало відомо, що Трамп нібито хоче зателефонувати Путіну, поки європейські лідери будуть перебувати в Овальному кабінеті. Про це повідомляє Sky News.

Новина доповнюється...

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Володимир Путін
