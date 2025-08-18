Рус
Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

Ангеліна Підвисоцька
18 серпня 2025, 19:43
Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 19 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +30 градусів
  • Коли повернуться грозові дощі

Погода в Україні 19 серпня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Безпечно буде лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Київській областях.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 серпня в Україні буде сонячно. Повсюди буде суха погода через дію антициклону Kyra. Температура повітря підвищиться до +30 градусів на півдні. У західних областях буде 20-24 градуси тепла.

У середині тижня стане ще спекотніше. А вже на День прапора повернуться грозові дощі та прийде похолодання. На День Незалежності погода вирівняється, буде тепло, але не спекотно.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 серпня

В Україні 19 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 19 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Херсонській області та Криму. Там температура повітря підвищиться до +15...+30 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: meteoprog

Погода 19 серпня у Києві

У Києві 19 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"Росіяни здаються": ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках, що відомо

13:29

Потап уперше заговорив про сина від Насті Каменських - деталі

13:20

Дружина Тімура Мірошниченка розкрила, куди зник ведучий

