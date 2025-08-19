Коли Путін зупинить війну - два варіанти, які можуть перевернути ситуацію

Кремль може припитини війну у разі масштабної техногенної катастрофи чи потужного удару по території РФ, який стане шоком для населення, вказує експерт.

Що може змусити Кремль зупинити війну проти України / Колаж Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, kremlin.ru

Про що сказав Морозов:

Кремль може зупинити війну проти України з двох причин

Путін та його оточення не має мотивації для припинення війни

Кремль може задуматися про припинення війни лише у разі подій, які безпосередньо й болісно вдарять по самій Росії, адже без масштабної катастрофи чи шокуючого удару мотивації для зупинки бойових дій у Путіна та його оточення немає. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов

На його думку, Кремль може почати замислюватися над припиненням бойових дій лише за певних обставин. Перший варіант — виникнення масштабної техногенної катастрофи на території самої Росії. Другий — нанесення Україною, власними силами чи за допомогою іноземних ракет, удару, який стане шоком для Росії та її громадян.

Морозов підкреслив, що такі події, безумовно, викличуть агресивну реакцію та спроби Кремля мобілізувати ресурси. Водночас, за його словами, що більше аналізуєш ситуацію, то очевидніше, що рішення Путіна чи його оточення про можливе завершення війни може з’явитися лише після ескалації, яка безпосередньо й відчутно зачепить саму Росію.

"В іншому випадку немає мотивації для Путіна або його найближчого оточення приймати рішення про заморожування конфлікту або відкладати остаточне рішення на майбутнє. Чому? Російське населення може бачити, як горять нафтопереробні заводи, коментувати це в YouTube з найрізкішими словами, але це ніяк не впливає на політичні рішення. Так що тільки масштабні, важкі події здатні змінити позицію Кремля", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий підтримати мирну угоду для завершення війни Росії проти України без попередньої умови припинення вогни. При цьому кордони своїх територій Київ має визначати самостійно. Про це повідомив прессекретар британського прем’єра.

18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. У Білому домі запланована зустріч за участю лідерів США, України та європейських держав. Згідно з відкритим графіком президента США, опублікованим на сайті RollCall, Дональд Трамп привітає Зеленського о 20:00 за київським часом.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навіть у разі гіпотетичної згоди України на ультиматум російського диктатора Володимира Путіна щодо відведення військ із Донбасу, зробити це безпечно нинішні умови війни не дозволяють. Ба більше, подібне рішення створило б серйозну загрозу для Харківської області.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

