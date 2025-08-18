Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

Сьогодні, 18 серпня 2025 року в Білому домі відбудеться важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.
Зустріч розпочалася о 13:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом) у Овальному кабінеті. Після цього до переговорів приєдналися європейські лідери, включаючи президентів Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також представників Європейської комісії та НАТО.
Главред веде онлайн-трансляцію переговорів в Білому домі.
Президент Дональд Трамп назвав сьогоднішній день "важливим днем у Білому домі" напередодні зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами.
"Важливий день у Білому домі. Ніколи ще у нас не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки!!! Подивимося, якими будуть результати", — написав президент у Truth Social.
Детальний графік зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами за версією The Hill наступний:
12:00 (19:00 київський час) — лідери ЄС прибудуть до Білого дому, журналістам дозволено зафіксувати момент;
13:00 —13:15 (20:00—20:15) — Зеленський і Трамп привітаються один з одним і підуть для обговорення в Овальний кабінет;
14:15 —14:30 (21:15—21:30) — Трамп привітає інших європейських лідерів у парадній їдальні, потім буде зроблено спільне фото в Кросс-холі;
15:00 (22:00) — Трамп і лідери ЄС підуть на нараду з важливих питань у Східну залу. Зеленський також візьме участь у цій зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський перед переговорами з Трампом проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, перед тим як провести переговори з президентом США та європейськими лідерами.
Зустріч проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому, передає Укрінформ.
Келлог зайшов до готелю, де перебуває Президент України, приблизно за 15-20 хвилин до 9-ї ранку. Після цього факт самої зустрічі підтвердили на місці поінформовані джерела.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред