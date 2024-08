Окупанти просунулись на межі Запорізької та Донецької областей: деталі від ISW

Російські сили нещодавно досягли незначних успіхів на південь від Великої Новосілки в районі кордону Запорізької та Донецької областей. Про це повідомляє ISW.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 8 серпня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на північному сході Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

Також повідомляється, що 8 серпня російські війська просунулися на південний захід від Донецька, але не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

За словами ISW, російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися на південний схід від Водяного (на південний захід від Донецька), хоча аналітики не знайшли підтвердження цієї заяви.

Крім того, окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області 7 та 8 серпня.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.