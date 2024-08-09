Окупанти просунулись на межі Запорізької та Донецької областей: деталі від ISW

Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.

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Окупанти просунулись на межі Запорізької та Донецької областей / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські сили нещодавно досягли незначних успіхів на південь від Великої Новосілки в районі кордону Запорізької та Донецької областей. Про це повідомляє ISW.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 8 серпня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на північному сході Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

Також повідомляється, що 8 серпня російські війська просунулися на південний захід від Донецька, але не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

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За словами ISW, російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися на південний схід від Водяного (на південний захід від Донецька), хоча аналітики не знайшли підтвердження цієї заяви.

"Російські війська 7 і 8 серпня продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного, Володимирівки та Вугледара. Повідомляється, що підрозділи російського 163-го танкового полку (150 мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діють на Кураховому напрямку (захід і південний захід від Донецька)", –наголошується у звіті.

Крім того, окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області 7 та 8 серпня.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як заявив експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ще на початку року російські окупанти були за 38 км від Покровська, а зараз вони наблизилися до нього на 15 км, взявши чергове село.

Також відомо, що Україна розгорнула угруповання у понад 1 мільйон військових для протистояння РФ. Така чисельність ставить країну в один ряд з найбільшими сухопутними арміями світу, такими як США, Китай, Індія, Північна Корея та Росія.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що російські окупанти продовжуються зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку на Донеччині. Там загарбники кидають у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських військових на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

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