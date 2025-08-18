Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

Андрій Ганчук
18 серпня 2025, 20:43оновлено 18 серпня, 21:16
308
Трамп виступив проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Зеленський, Трамп
Трамп пообіцяв Україні "надійні" гарантії безпеки / Скриншот YouTube

Головне:

  • Трамп не підтримує вступ України до НАТО
  • Трамп пообіцяв Україні "дуже хороші" гарантії безпеки
  • Трамп допоможе НАТО в захисті України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить Україну в НАТО. Проте він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

Під час зустрічі із Зеленським, яку транслював телеканал Fox News, Трамп заявив, що Захід не може надати Україні гарантії за аналогією з 5-ю статтею НАТО.

відео дня

Україна отримає "дуже хороший захист"

Однак він додав, що держава отримає "дуже хороший захист". Подробиці Трамп не навів.

"Це неможливо (вступ України до НАТО, - ред.) Ми будемо сьогодні обговорювати, але ми надамо Україні дуже хороший захист. Усі будуть задоволені", - додав американський президент.

Також глава Білого дому уточнив, що допоможе Альянсу надавати допомогу Україні.

"НАТО хоче захистити Україну. Ми допоможемо їм у цьому", - наголосив Дональд Трамп.

вступление в НАТО инфографика
Як і коли країни вступали до НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський до зустрічі з Трампом відкинув так званий обмін територій. За його словами, подібний "крок" суперечить Конституції, а саме питання категорично невіддільне від гарантій безпеки для України.

США пропонували Україні гарантії безпеки за аналогією з 5-ю статтею НАТО в разі мирної угоди з Кремлем, писали журналісти УНІАН із посиланням на свої джерела. Вказувалося, що Путін із цим "погодився". Але не йшлося про гарантії в рамках Північноатлантичного альянсу.

Після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп заявив лідерам Європи про готовність надати Україні гарантії безпеки від США, написали журналісти The Wall Street Journal. Вони відзначили відчутне зрушення позиції Трампа щодо ролі американців у завершенні російсько-української війни.

Інші новини:

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Володимир Зеленський Дональд Трамп зустріч Зеленського та Трампа війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: сталии відомі перші подробиці

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: сталии відомі перші подробиці

22:59Війна
Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

22:34Світ
Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

22:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Останні новини

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: сталии відомі перші подробиці

22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

На паузі щонайменше на місяць: ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

Реклама
20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

Реклама
19:08

Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

19:02

Українців закликають до донорства крові: до Дня Незадежності стартує соціальна кампанія актуально

18:57

Гарбуз буде як мед: дві речі у вересні, і сусіди заздритимуть вашому врожаюВідео

18:25

Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

18:12

Хвороба чи смерть можуть наздогнати: чи можна носити прикраси померлих родичівВідео

18:00

Встигнути за 13 секунд: лише справжній Шерлок знайде конверт на малюнку

17:56

Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

17:52

Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

17:37

Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

17:34

Чотири суворі заборони, які вбережуть від неприємностей: прикмети 19 серпня

17:34

"Я вільна жінка": Наталка Денисенко висловилася про залицяльників після розлучення з Андрієм Федінчиком

17:29

Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

17:17

Що ніколи не можна прати в пральній машині: експерти назвали ТОП-5 речей

17:10

Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

17:03

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

16:52

СБУ громить проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт

16:38

Українцям почали виписувати масштабні штрафи через рибалку: яка причина

16:32

Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракетуВідео

16:23

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

16:10

Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Кабмін готує важливе рішення

Реклама
15:42

Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

15:39

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона булаВідео

15:34

Без волосся та чотирьох частин тіла: як будуть виглядати люди в майбутньому

15:34

У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна

15:17

"Суддю Майдана" Жернакова звинуватили у махінаціях в Громадській раді доброчесності, що оцінює суддів, – ЗМІ

15:14

Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом

15:08

"Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що повинні зробити США

14:41

В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

14:29

Розкрито головну таємницю котів - ось чому коти не завжди приземляються на лапиВідео

14:23

В Україні планують підвищити зарплату лікарям: скільки будуть отримувати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти