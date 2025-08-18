Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

Трамп виступив проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Трамп пообіцяв Україні "надійні" гарантії безпеки / Скриншот YouTube

Головне:

Трамп не підтримує вступ України до НАТО

Трамп пообіцяв Україні "дуже хороші" гарантії безпеки

Трамп допоможе НАТО в захисті України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить Україну в НАТО. Проте він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

Під час зустрічі із Зеленським, яку транслював телеканал Fox News, Трамп заявив, що Захід не може надати Україні гарантії за аналогією з 5-ю статтею НАТО.

Україна отримає "дуже хороший захист"

Однак він додав, що держава отримає "дуже хороший захист". Подробиці Трамп не навів.

"Це неможливо (вступ України до НАТО, - ред.) Ми будемо сьогодні обговорювати, але ми надамо Україні дуже хороший захист. Усі будуть задоволені", - додав американський президент.

Також глава Білого дому уточнив, що допоможе Альянсу надавати допомогу Україні.

"НАТО хоче захистити Україну. Ми допоможемо їм у цьому", - наголосив Дональд Трамп.

Як і коли країни вступали до НАТО / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський до зустрічі з Трампом відкинув так званий обмін територій. За його словами, подібний "крок" суперечить Конституції, а саме питання категорично невіддільне від гарантій безпеки для України.

США пропонували Україні гарантії безпеки за аналогією з 5-ю статтею НАТО в разі мирної угоди з Кремлем, писали журналісти УНІАН із посиланням на свої джерела. Вказувалося, що Путін із цим "погодився". Але не йшлося про гарантії в рамках Північноатлантичного альянсу.

Після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп заявив лідерам Європи про готовність надати Україні гарантії безпеки від США, написали журналісти The Wall Street Journal. Вони відзначили відчутне зрушення позиції Трампа щодо ролі американців у завершенні російсько-української війни.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

