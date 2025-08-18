Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

Трамп допустив можливість введення американських військових до України, підкресливши при цьому ключову роль Європи у процесі миру.

Трамп заговорив про відправку військових в Україну

Про що сказав Трамп:

Трамп ухилився від відповіді щодо відправки військ США до України

США братимуть участь у забезпеченні миру

Президент США Дональд Трамп допустив можливість відправки американських військових до України для забезпечення виконання потенційної мирної угоди. Про це він сказав 18 серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, повідомляє CNN.

"Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні", – сказав Трамп. відео дня

Його готовність розглядати введення військ США може стати важливим сигналом, адже для України гарантії безпеки є ключовою умовою будь-якого домовленого миру з Росією.

Трамп підкреслив, що головну роль у процесі забезпечення миру відіграватиме Європа, але Сполучені Штати також братимуть у ньому участь.

"Вони є першою лінією оборони, тому що вони там, в Європі. Але ми будемо їм допомагати. Крім того, ми будемо брати участь", – сказав він.

Він додав, що у разі укладення мирної угоди вона обов’язково виконуватиметься.

"Я думаю, що якщо ми зможемо досягти миру, це буде працювати. Я не маю в цьому жодних сумнівів", – сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його особисто зустрів американський президент Дональд Трамп. Після цього сторони розпочали переговори в Овальному кабінеті.

Трамп під час зустрічі із Зеленським наголосив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією не є обов’язковою умовою перемир’я чи припинення бойових дій.

Водночас він зазначив, що не розглядає вступ України до НАТО, але пообіцяв надати Києву надійні гарантії безпеки.

