Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

Юрій Берендій
18 серпня 2025, 20:40оновлено 18 серпня, 21:25
419
Трамп допустив можливість введення американських військових до України, підкресливши при цьому ключову роль Європи у процесі миру.
Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається
Трамп заговорив про відправку військових в Україну / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Трамп:

  • Трамп ухилився від відповіді щодо відправки військ США до України
  • США братимуть участь у забезпеченні миру

Президент США Дональд Трамп допустив можливість відправки американських військових до України для забезпечення виконання потенційної мирної угоди. Про це він сказав 18 серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, повідомляє CNN.

"Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні", – сказав Трамп.

відео дня

Його готовність розглядати введення військ США може стати важливим сигналом, адже для України гарантії безпеки є ключовою умовою будь-якого домовленого миру з Росією.

Трамп підкреслив, що головну роль у процесі забезпечення миру відіграватиме Європа, але Сполучені Штати також братимуть у ньому участь.

"Вони є першою лінією оборони, тому що вони там, в Європі. Але ми будемо їм допомагати. Крім того, ми будемо брати участь", – сказав він.

Він додав, що у разі укладення мирної угоди вона обов’язково виконуватиметься.

"Я думаю, що якщо ми зможемо досягти миру, це буде працювати. Я не маю в цьому жодних сумнівів", – сказав він.

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його особисто зустрів американський президент Дональд Трамп. Після цього сторони розпочали переговори в Овальному кабінеті.

Трамп під час зустрічі із Зеленським наголосив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією не є обов’язковою умовою перемир’я чи припинення бойових дій.

Водночас він зазначив, що не розглядає вступ України до НАТО, але пообіцяв надати Києву надійні гарантії безпеки.

Інші новини:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

14:29

Розкрито головну таємницю котів - ось чому коти не завжди приземляються на лапиВідео

14:23

В Україні планують підвищити зарплату лікарям: скільки будуть отримувати

