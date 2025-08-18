Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

Про що сказав Трамп:
- Трамп ухилився від відповіді щодо відправки військ США до України
- США братимуть участь у забезпеченні миру
Президент США Дональд Трамп допустив можливість відправки американських військових до України для забезпечення виконання потенційної мирної угоди. Про це він сказав 18 серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, повідомляє CNN.
"Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні", – сказав Трамп.
Його готовність розглядати введення військ США може стати важливим сигналом, адже для України гарантії безпеки є ключовою умовою будь-якого домовленого миру з Росією.
Трамп підкреслив, що головну роль у процесі забезпечення миру відіграватиме Європа, але Сполучені Штати також братимуть у ньому участь.
"Вони є першою лінією оборони, тому що вони там, в Європі. Але ми будемо їм допомагати. Крім того, ми будемо брати участь", – сказав він.
Він додав, що у разі укладення мирної угоди вона обов’язково виконуватиметься.
"Я думаю, що якщо ми зможемо досягти миру, це буде працювати. Я не маю в цьому жодних сумнівів", – сказав він.
Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його особисто зустрів американський президент Дональд Трамп. Після цього сторони розпочали переговори в Овальному кабінеті.
Трамп під час зустрічі із Зеленським наголосив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією не є обов’язковою умовою перемир’я чи припинення бойових дій.
Водночас він зазначив, що не розглядає вступ України до НАТО, але пообіцяв надати Києву надійні гарантії безпеки.
Про джерело: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
