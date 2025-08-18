Рус
Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

Юрій Берендій
18 серпня 2025, 21:02
Президент США Дональд Трамп заявив, що мирної угоди між Україною та Росією можна досягти навіть без перемир’я, паралельно з активними бойовими діями.
Про що сказав Трамп:

  • Для забезпечення миру не обов'язково домовлятись про припинення вогню
  • Трамп наголосив на важливості зупинення смертей

Для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково мати перемир’я чи припинення вогню. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, передає Sky News.

Він вважає, що домовленостей можна досягти навіть у період активних бойових дій. Трамп зазначив, що вже мав досвід укладання кількох угод у подібних умовах, без попереднього перемир’я.

"Я розумію, що перемир'я може бути корисним, але я також розумію, чому з стратегічної точки зору одна або інша країна може не хотіти його. Ви оголошуєте перемир'я, а вони відновлюють, відновлюють і відновлюють, і, можливо, вони цього не хочуть", - наголосив Трамп.

Разом із тим він визнав, що саму ідею перемир’я сприймає позитивно, адже це дозволило б зменшити кількість жертв, проте наполягає, що процес підготовки мирної угоди може відбуватися паралельно з веденням війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його особисто зустрів глава США Дональд Трамп. Після цього сторони розпочали переговори в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що не розглядає Україну як майбутнього члена НАТО, проте пообіцяв надати країні надійні гарантії безпеки.

Водночас американський президент не виключив можливості відправки військових США до України для контролю за виконанням потенційної мирної угоди.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

