Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що працює над організацією тристоронньої зустрічі з президентами України та Росії – Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
"У мене є відчуття, що президент Путін теж щось готує. Основне – це рішення, яке має ухвалити президент Зеленський разом із народом України, щоб знайти взаємоприйнятне рішення з президентом Путіним", – сказав Трамп.
Він наголосив, що готовий брати участь у переговорах не через особисті бажання, а задля збереження життів: "Не тому що я хочу цього, але я зроблю це, щоб врятувати багато життів".
Трамп висловив сподівання, що ініціатива сприятиме досягненню миру.
Макрон пропонує чотиристоронній формат
На цьому тлі президент Франції Еммануель Макрон заявив про потребу ширшого формату: "Я думаю, що як продовження, нам, ймовірно, знадобиться чотиристороння зустріч. Тому що, коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - пише CNN.
Позиція Німеччини
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також підкреслив важливість майбутніх переговорів після зустрічей Трампа з Путіним і Зеленським.
"Тепер шлях відкритий для складних переговорів", – заявив він.
Мерц наголосив, що Європа чекає передусім припинення вогню:"Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож давайте над цим працювати".
Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:
Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.
Крім того, президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп досягли прогресу з низки питань щодо завершення російсько-української війни. Зеленський заявив, що питання територій потрібно обговорювати в рамках тристоронньої зустрічі з Путіним. Трамп заявив, що із Зеленським і Європою потрібно обговорити можливий обмін територіями з урахуванням лінії бойового зіткнення.
Також Трамп зателефонував Путіну одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.
