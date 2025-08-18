Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

Трамп заявив, що працює над проведенням тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним та готовий взяти участь у переговорах.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на необхідності припинення вогню і заявив, що лише після цього можливі наступні кроки у переговорах / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Президент США Дональд Трамп заявив, що працює над організацією тристоронньої зустрічі з президентами України та Росії – Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

"У мене є відчуття, що президент Путін теж щось готує. Основне – це рішення, яке має ухвалити президент Зеленський разом із народом України, щоб знайти взаємоприйнятне рішення з президентом Путіним", – сказав Трамп. відео дня

Він наголосив, що готовий брати участь у переговорах не через особисті бажання, а задля збереження життів: "Не тому що я хочу цього, але я зроблю це, щоб врятувати багато життів".

Трамп висловив сподівання, що ініціатива сприятиме досягненню миру.

Макрон пропонує чотиристоронній формат

На цьому тлі президент Франції Еммануель Макрон заявив про потребу ширшого формату: "Я думаю, що як продовження, нам, ймовірно, знадобиться чотиристороння зустріч. Тому що, коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - пише CNN.

Позиція Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також підкреслив важливість майбутніх переговорів після зустрічей Трампа з Путіним і Зеленським.

"Тепер шлях відкритий для складних переговорів", – заявив він.

Мерц наголосив, що Європа чекає передусім припинення вогню:"Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож давайте над цим працювати".

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Крім того, президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп досягли прогресу з низки питань щодо завершення російсько-української війни. Зеленський заявив, що питання територій потрібно обговорювати в рамках тристоронньої зустрічі з Путіним. Трамп заявив, що із Зеленським і Європою потрібно обговорити можливий обмін територіями з урахуванням лінії бойового зіткнення.

Також Трамп зателефонував Путіну одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.

