Скоротять у деяких районах: на Донеччині змінюють комендантську годину

Починаючи з 12 серпня у Донецькій області змінюють комендантську годину, в залежності від віддаленості від лінії фронту, в деяких районах її скоротять. Про це повідоомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram.
За його словами, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:
у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, - з 21:00 до 05:00;
у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, - з 17:00 до 09:00.
Довгу комендантську годину залишать, або і прожовжать у тих містах Донецької області, в яких військова ситуація залишається складною, чи напруженою. До таких міст віднесли: Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
Війна у Донецькій області
Раніше повідомлялось, що росіяни завдали потужного ракетного удару по Костянтинівці, загинуло щонайменше 14 людей, багато травмованих.
Нагадаємо, 3 липня повідомлялось, що у Донецьку прогримів сильний вибух, ймовірніше за все "приліт" був у склад з боєприпасами, який злетів у повітря.
Українські війська регулярно завдають ударів за допомогою ракет та дронів по території так званої ДНР.
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