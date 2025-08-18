Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

Американський президент поговорив із диктатором після зустрічі із Зеленським.
Російський диктатор Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час переговорів з європейськими лідерами в Білому домі.
Трамп зателефонував Путіну одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.
відео дня
Трамп зазначив, що він оптимістично налаштований на досягнення угоди, яка "стримає майбутню агресію проти України.
"Я насправді думаю, що її (майбутньої агресії - ред.) не буде", - додав Трамп.
Дивіться відео з переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Білому домі:
Новина доповнюється...
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред