Путін погодився на гарантії безпеки для України - Трамп

Американський президент поговорив із диктатором після зустрічі із Зеленським.

Путін погодився на гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час переговорів з європейськими лідерами в Білому домі.

Трамп зателефонував Путіну одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один із ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", - сказав він.

Трамп зазначив, що він оптимістично налаштований на досягнення угоди, яка "стримає майбутню агресію проти України.

"Я насправді думаю, що її (майбутньої агресії - ред.) не буде", - додав Трамп.

Дивіться відео з переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Білому домі:

Переговори Трампа, Зеленського та європейських лідерів / фото: скріншот

