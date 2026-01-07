Рус
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

Інна Ковенько
7 січня 2026, 08:23
198
Швеція готова зробити внесок у гарантії безпеки для України та Європи, але лише після досягнення угоди про припинення російської війни.
Швеція надасть винищувачі Gripen для гарантій безпеки України
Швеція надасть винищувачі Gripen для гарантій безпеки України / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Коротко:

  • Швеція надасть винищувачі Gripen для контролю повітряного простору
  • Втілення ініціативи можливе лише після укладення мирної угоди

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова долучитися до гарантій безпеки України та Європи, однак лише після укладення мирної угоди.

За його словами, під час зустрічі в Парижі члени "Коаліції охочих", Україна та Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в обговоренні шляхів досягнення миру. Про це прем'єр Швеції повідомив у соцмережі Х.

відео дня

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - зазначив прем’єр-міністр.

За словами Крістерссона, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря та продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Водночас він наголосив, що реалізація цих ініціатив можлива лише після підписання мирної угоди, чіткого визначення мандату багатонаціональних сил та отримання згоди парламенту Швеції

"Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - додав Крістерссон.

Переваги Gripen для української авіації - думка експерта

Начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що шведські винищувачі JAS 39 Gripen повністю відповідають потребам української авіації і в деяких показниках навіть перевершують американські F‑35.

За його словами, рішення про придбання Gripen планувалося ще на період до 2035 року, але завдяки зусиллям військових процес підготовки та впровадження вдалося значно прискорити.

Ігнат додає, що українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції та опанували літак, а економічні переваги Gripen роблять його вигідним вибором - як за вартістю самого літака, так і за обслуговуванням.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю Зеленського, Еммануеля Макрона та представників США і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

За підсумками саміту союзники погодили проєкти ключових документів, що передбачають підтримку української армії, механізми моніторингу припинення вогню, участь у багатонаціональних силах і довгострокову співпрацю у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, європейські лідери та американські чиновники прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, яка включає можливість присутності американських військ на території України, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди.

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови
Винищувач Gripen / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Ульф Крістерссон

Ульф Яльмар Ед Крістерссон — шведський політик, чинний прем’єр-міністр країни з жовтня 2022 року та лідер Помірної коаліційної партії з 2017-го. Він здобув освіту з економіки в Уппсальському університеті, служив у шведській армії як командир взводу, працював у сфері комунікацій та очолював Центр усиновлення. Крістерссон є депутатом Риксдагу від округу Седерманланд. Одружений із Бірґіттою Ед, має трьох прийомних доньок із Китаю. Як прем’єр-міністр він активно просуває політику безпеки та співпраці в Європі, зокрема підтримує Україну у війні проти російської агресії.

Швеція військова допомога Saab JAS-39 Gripen
