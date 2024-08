ЗСУ буде складно втримати позиції на Курщині: у NYT назвали головну небезпеку

На тривалість утримання українськими силами територій у Курській області вплине те, скільки сил РФ перекине на цей напрямок з інших ділянок фронту.

Незважаючи на те, що Росія неохоче виводить війська з гарячих точок на сході України, американські офіційні особи стверджують, що РФ вивела деякі піхотні підрозділи з України в Курську область. Водночас вони зазначили, що Москва ще не перекидала бронетехнічні батальйони, які, на думку США, знадобляться Росії для відбиття вторгнення, пише видання The New York Times.

Автори матеріалу не виключають, що українські військові найближчим часом можуть зіткнутися з проблемами. Звільнення нових територій ускладнюватиметься з прибуттям російського підкріплення, а утримання захопленої землі зробить українські позиції вразливими до авіаударів.

Видання наводить думки двох експертів: старшого наукового співробітника з військових досліджень австралійського Інституту Лоуї генерал-майора у відставці Міка Раяна і глави незалежної дослідницької групи "Український центр безпеки і співробітництва" Сергія Кузана.

Вони стверджують, що Києву потрібно буде розширити або утримати свої досягнення в Курській області досить довго, щоб змусити Москву перекинути значні сили з поля бою в Україні.

Уточнюється, що просування Збройних сил України на Курщині сповільнилося після стрімких успіхів у перші дні наступу. Зараз українські війська стикаються з великим опором з боку російської армії.

За даними видання, невідомо, чи зможе Україна продовжувати наступ, оскільки це залежить від кількості військ, які вона може залучити до боротьби.

Аналітики також вважають, що втримати позицію, яку можна атакувати з кількох сторін, буде важко.

Кузан відзначив уразливість фіксованої української позиції до російських авіаударів. За його словами, така динаміка "негайно спонукає до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.