Під Курськом проти росіян могла бути застосована 'скіфська тактика': що це таке

Російські експерти вражені діями невідомих сил у Курській області - канонічна перемога розуму.

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Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: Агентство, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Російські аналітики стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". Ця модель війни чекає на всю Росію, вважає політолог РФ Аббас Галлямов.

При цьому Галлямов упевнений, що за боями в Курській області стоять українські військові. Нагадаємо, Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії.

"Те, що цими днями демонструють українці, - це приблизно те ж саме, що дві з половиною тисячі років тому продемонстрували у війні з перською армією, що вторглася на територію Північного Причорномор'я, їхні далекі предки скіфи", - сказав він. відео дня

Галлямов пояснив, що до фірмового скіфського стилю належать "раптові рейди по тилах". Це, додав він, "неприємно здивувало колись персів". Вимотавши армію Дарія з його допомогою, скіфи змусили останню піти.

ЗСУ зараз демонструють модель тієї війни, яка чекає на Росію, зазначає Галлямов.

"Ви будете напружуватися і штурмувати нас у лоб, а ми (йдеться про українську армію, - Главред) у цей час будемо бити вас то тут, то там - раптово з'являючись у найнесподіваніших місцях", - поділився публіцист.

Набирати охочих іти на фронт Росії тепер стане ще важче, прогнозує експерт.

"ЗСУ повернули собі ініціативу не тільки у військовому, а й у політичному сенсі слова. Це канонічна перемога розуму і професіоналізму над тупою силою", - вказує Галлямов.

Бої в Курській області - головне

Бої в Курській області тривають третю добу. Напередодні росіяни скаржилися на прорив ділянки прикордонного регіону кількома механізованими колонами. Україна не підтверджує своєї участі в боях. При цьому Путін безпідставно звинуватив ЗСУ в "масштабній провокації".

Відомо, що російська сторона в протистоянні зазнала великих втрат ще в перший день боїв. Десятки військових РФ здалися в полон, а підрозділ "Ахмат" було ганебно розбито.

Що за місто Курськ? Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

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