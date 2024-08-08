УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

Яна Ставська
8 серпня 2024, 16:45оновлено 8 серпня, 17:17
731
Російські експерти вражені діями невідомих сил у Курській області - канонічна перемога розуму.
Під Курськом проти росіян могла бути застосована 'скіфська тактика': що це таке
Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: Агентство, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Російські аналітики стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". Ця модель війни чекає на всю Росію, вважає політолог РФ Аббас Галлямов.

При цьому Галлямов упевнений, що за боями в Курській області стоять українські військові. Нагадаємо, Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії.

"Те, що цими днями демонструють українці, - це приблизно те ж саме, що дві з половиною тисячі років тому продемонстрували у війні з перською армією, що вторглася на територію Північного Причорномор'я, їхні далекі предки скіфи", - сказав він.

відео дня

Галлямов пояснив, що до фірмового скіфського стилю належать "раптові рейди по тилах". Це, додав він, "неприємно здивувало колись персів". Вимотавши армію Дарія з його допомогою, скіфи змусили останню піти.

ЗСУ зараз демонструють модель тієї війни, яка чекає на Росію, зазначає Галлямов.

"Ви будете напружуватися і штурмувати нас у лоб, а ми (йдеться про українську армію, - Главред) у цей час будемо бити вас то тут, то там - раптово з'являючись у найнесподіваніших місцях", - поділився публіцист.

Набирати охочих іти на фронт Росії тепер стане ще важче, прогнозує експерт.

"ЗСУ повернули собі ініціативу не тільки у військовому, а й у політичному сенсі слова. Це канонічна перемога розуму і професіоналізму над тупою силою", - вказує Галлямов.

Бої в Курській області - головне

Бої в Курській області тривають третю добу. Напередодні росіяни скаржилися на прорив ділянки прикордонного регіону кількома механізованими колонами. Україна не підтверджує своєї участі в боях. При цьому Путін безпідставно звинуватив ЗСУ в "масштабній провокації".

Відомо, що російська сторона в протистоянні зазнала великих втрат ще в перший день боїв. Десятки військових РФ здалися в полон, а підрозділ "Ахмат" було ганебно розбито.

Що за місто Курськ?

Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія.

З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Курськ війна Росії та України Курська область Бої в Курській області Криза в Курській області
Реклама

Головне за день

Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

17:38 Україна
ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

16:54 Україна
Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

16:14 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Може бути трагічний кінець : названо можливі терміни закінчення війни 12337

"Може бути трагічний кінець": названо можливі терміни закінчення війни

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph 5062

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

З'явилася перша реакція США на бої в Курській області 3021

З'явилася перша реакція США на бої в Курській області

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори 2209

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

Останні новини

17:53

Включення Суджі до складу Сумського району: офіційна відповідь України

17:38

Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

17:31

Відповідь неочевидна: що насправді означає "G" у 5G і чим він відрізняється від 4G

17:30

Скасування весілля і ревнощі: Kazka Зарицька розкрила подробиці особистого життя

17:20

Бізнес приймає виклики: Інтеррибфлот демонструє стійкість в умовах енергетичної кризи новини компанії

Кремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – ЗолотарьовКремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – Золотарьов
17:13

"Життя після шрамів": 1+1 media ініціює масштабний проєкт і збирає досвід бізнесу щодо взаємодії з ветеранами та ветеранками

16:55

Окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ: чого вони добиваються

16:54

ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

16:45

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

Реклама
16:40

Не гірше за Мішину: учасник "Холостячки" вперше показав наречену

16:26

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

16:14

Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

16:14

Ситуація на ЗАЕС загострюється: тисячу солдатів РФ перекинуто на станцію

16:01

В Україні запрацював застосунок для військових "Армія+": що про нього відомоФото

15:46

Які речі притягнуть гріхи та біди: незвичайні прикмети 9 серпня

15:42

Порошенко вимагає від нардепів "Євросолідарності" відпочивати на курортах Європи "непомітно" – блогер Іванов

15:41

Депутат Бундестагу видав "базу" про бої під Курськом: захоплюється рішучістю ЗСУ

15:28

Розпад РФ їм не потрібен: відомо, яким результатом війни зацікавлені в СШАВідео

15:27

F-16 має бути більше: про що домовився Кулеба з главою МЗС Норвегії

15:16

Армія РФ не справляється: кого Кремль екстрено перекидає до Курської області

Реклама
15:03

Вибір блогерів й читачів: "Книжкова країна" оголосила короткий список власної премії

14:44

Маски скинуто: Klavdia Petrivna розкрила свою особистістьФото

14:39

Армія РФ може влаштувати котел на Донбасі: генерал описав небезпеку і назвав напрямок

14:38

20 років "Відчайдушним домогосподаркам": який зараз вигляд мають героїні серіалу

14:31

Операція в прикордонній Курській області вже виправданаПогляд

14:04

Путін все-таки почав створювати санітарну зону, але є нюансВідеоблоги

13:44

Утікач Влад Яма зашкварився фотографією України

13:26

Сильні зливи і похолодання накриють частину областей: в Україні різко зміниться погода

13:24

Знижує шанс захворіти раком: 8 рекомендацій, чому варто їсти цукіні

13:15

Youtube "ліг": росіяни масово повідомляють про зупинку відеохостингу

13:15

Джолі зробила Бреда Пітта винним в аварії прийомного сина

13:00

Фінансовий апокаліпсис скасовується: економіст Новак – про наслідки обвалу світових фондових ринків

12:56

"Зараз" і "тепер" – чому це не одне і те ж саме: яка відмінність між цими словамиВідео

12:36

Навіть сліду не залишиться: як позбутися павуків у будинку

12:22

Наближається чорна смуга: 4 знаки зодіаку, яким не пощастить до кінця року

12:07

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговориВідео

12:03

Бої в Курській області змусять відвести війська РФ зі Сходу - експерт Мусієнко

11:54

"Вона ледве-ледве дихає практично і ледве говорить": путініст Сергій Сосєдов розповів про Аллу Пугачову

11:47

"Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть": міністр енергетики зробив гучну заяву

11:27

На Марсі може з'явитися життя: вчені раптово заговорили про заселення планети

Реклама
11:20

Шабунін має найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів - опитування

11:18

Під грифом "таємно": у ЗСУ розповіли про операцію ГУР на Тендрівській косі

10:55

США не знали про операцію в Курській області заздалегідь - Білий дім

10:45

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Тиграм - суперечки та відчуження, Козлам - зневіра

10:16

Путіна можуть заарештувати у Мексиці: Україна надіслала запит

10:15

"РФ зараз на куражі": Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план – ЗолотарьовВідео

10:07

"Я не відповідаю на дзвінки з України": Венс потрапив у скандал через Буданова та Олещука

09:14

Крим може повернутися під контроль Києва: Золотарьов назвав умови

09:00

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовВідео

08:40

Окупанти захопили Сергіївку та просунулися біля 9 населених пунктів на Донбасі - Deep State

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти