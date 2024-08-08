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Могли захопити стратегічний об'єкт: ЗМІ розкрили подробиці боїв під Курськом

Яна Ставська
8 серпня 2024, 18:12
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У журналістів поки немає єдиної думки з приводу остаточної мети операції на території Росії.
Могли захопити стратегічний об'єкт: ЗМІ розкрили подробиці боїв під Курськом
Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Україна поки що не піддалася критиці з боку США за нібито розпочату операцію в Курській області. Ба більше, за словами анонімного радника президента Володимира Зеленського, ЗСУ можуть контролювати важливий об'єкт.

Цей неназваний радник Зеленського в коментарі The Washington Post обережно розповів, що ЗСУ нібито контролюють газовимірювальну станцію приблизно за 8 км углиб Росії.

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Зі свого боку, один з американських чиновників зазначив, що Вашингтон поки що збирає всі подробиці з приводу боїв у Курській області.

Проте видання поки що не має якоїсь однієї версії щодо цілей операції в Курській області.

Що таке The Washington Post?

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - головне

6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону в районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України. Україна ж ніяк не коментувала причетність до боїв.

Станом на 8 серпня, за даними Інституту вивчення війни, невідомі сили просунулися до 10 км углиб РФ. З 6 серпня захоплено 45 кв. км території в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.

Через добу Путін назвав те, що відбувається, "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину". Диктатор звинуватив у початку збройного конфлікту в російському прикордонні Україну.

Російські аналітики, своєю чергою, стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". До фірмового скіфського стилю належать, зокрема, "раптові рейди по тилах".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що на тлі жорстких боїв на Курщині агресор буде змушений здійснити передислокацію тих військ, які могли б використовуватися для наступальних дій на Східному фронті.

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