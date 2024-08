РФ боїться швидкого просування українців на Курщині: в ISW описали панічні дії російських сил

Операція в Курській області створює відчутний вплив на оборону, логістику і безпеку в країні-агресорці Росії.

Російські окупанти бояться швидкого просування українців на Курщині й тому будують нові укріплення. Про це розповіли аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські сили незначно просунулися в Курській області на тлі загалом повільнішого темпу українських операцій, оскільки російські сили здійснюють спроби стабілізувати лінію фронту в цьому районі.

На супутникових знімках, які були зібрані Maxar 12 серпня, видно нещодавно викопану російськими загарбниками серію польових укріплень, зокрема траншеї і протитанкові рови на південний захід від міста Льгов вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів.

Також, як видно із супутникових знімків, опублікованих 13 серпня, і фото, зібраних між 6 та 11 серпня, російські сили створили польові укріплення біля траси 38K-024 на південь від Льгова.

Аналітики зазначили, що ці нові укріплення росіяни створили за 17 км на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області. В ISW наголошують, що це вказує на стурбованість російських сил можливим продовженням і швидким механізованим просуванням українців на північ у Курській області.

Також в ISW звернули увагу, що російські сили особливо стурбовані головними магістралями і можливо намагаються захистити важливі наземні лінії зв’язку і таким чином перешкодити українським маневрам, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.