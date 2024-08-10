Удар по репутації Путіна: щоб повернути території в Курську у РФ піде рік - WP

Швидке просування у Курській області сильно б'є по репутації російської влади, пише WP.

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Щоб повернути території в Курську у РФ піде рік / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

У статті The Washington Post повідомляється, що раптовий прорив у Курській області - найсерйозніший виклик для диктатора Путіна з часів повстання "вагнерівців".

Зазначається, що швидке просування військових у цьому напрямку сильно б'є по репутації російської влади і військових.

Підкреслюється, що якщо російські війська будуть наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області.

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За словами видання, в Курській області вже зайнято понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто, а тепер просування відбувається до Курської АЕС.

"Військові явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські аналітики стверджують, що наступальне угруповання застосувало в Курській області "скіфську тактику". Ця модель війни чекає на всю Росію, вважає політолог РФ Аббас Галлямов.

Аналітики видання Bloomberg повідомляли, що військове командування Росії знало про те, що готується спецоперація із наступу на Курськ, але ніхто не захотів інформувати про це російського диктатора Володимира Путіна.

Заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн заявив, що Росія виявилася не готовою до боїв в Курській області. Криза в Курській області, ймовірно, змусить Росію передислокувати частину своїх військ.

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