Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і легкодоступні сили в тилу, більшість з яких укомплектовані призовниками і нерегулярними силами, щоб протистояти вторгненню в Курську область. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначається, що наразі Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту.

Аналітики підкреслили, що на момент початку вторгнення в Курській області діяли російські призовники, прикордонники ФСБ і бійці чеченських підрозділів спецпризначенців "Ахмат", що діють під командуванням МО Росії. Але російське військове командування незабаром перекинуло сили з оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецпризначенців, спецназ (ГРУ), Сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ "Ахмат", що діє у складі МО Росії, 1-й корпус армії Донецької народної республіки (АК ДНР) та колишніх співробітників групи Вагнера в Курську область для захисту від подальшого наступу і відвоювання території.

Аналітики додали, що один із російських воєнкорів 9 серпня стверджував, що в районі Рильська діють частини 44-го армійського корпусу Північного угруповання військ, що дає змогу припустити, що російське військове командування може перекидати частини, накопичені Північним угрупованням військ для наступальної операції на півночі Харківської області.

"Твердження цього воєнкора, якщо воно вірне, передбачає, що російське військове командування оцінює операцію в Курську як більш значну. Значна передислокація елементів Північного угруповання військ у Курську область передбачає, що російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою для належного реагування на вторгнення, уникаючи водночас передислокації з пріоритетніших ділянок лінії фронту", - додають в ISW.

При цьому аналітики підкреслюють, що масштабніші передислокації російських військ із прифронтових районів, імовірно, відбуватимуться повільніше, і більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати до Курської області лише через кілька днів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.