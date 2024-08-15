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Нічний прорив на Суджу: у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області

Олексій Тесля
15 серпня 2024, 09:13
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Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.
Курська область
ЗСУ просуваються в Курській області / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, kursk-izvestia.ru

Під час заходу в Курську область українські бійці не зустріли великого опору, при цьому вони майже відразу вийшли на західну околицю міста Суджа.

Як розповів у коментарі BBC український військовий із позивним Томаш, його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

Військовий уточнив, що перед початком операції він отримав наказ прибути в певне місце в Сумській області, але не знав, яким буде завдання.

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При цьому він зазначив, що українські захисники заздалегідь придушили засоби зв'язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі за кількома напрямками. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа", - розповів боєць ЗСУ.

Водночас він додав, що місцеві жителі іноді дають їм неправдиву інформацію щодо позицій російських військ.

"Російські мирні жителі, з якими ми стикаємося, не чинять опору. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно, або взагалі не ставляться", - додав Томаш.

Що відомо про BBC?

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області. Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від Курської області, неподалік від села Гір'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція в Курській області змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії із заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

Як повідомлялося раніше, заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.

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війна Росії та України Операція в Курській області
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