Зустріч Зеленського з Путіним 'необхідна': Орбан озвучив чергову 'миротворчу' ідею

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну. Таку "миротворчу" ініціативу висунув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на економічному форумі "Амброзетті" в Італії, пише Politico.
Відповідаючи на запитання про те, чи можлива така зустріч, угорський прем'єр заявив: "Звичайно. Вона необхідна! ... Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою".
Форум в Італії також планує відвідати президент України Володимир Зеленський. За словами Орбана, він має "добрі стосунки" з президентом Зеленським, незважаючи на те, що нещодавно їздив до Москви для зустрічі з Путіним.
"Мирне турне" Віктора Орбана - що відомо
2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.
Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.
5 липня Орбан відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.
Путін на прес-конференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.
Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.
Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.
У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.
8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.
11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.
Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.
"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.
"Миротворчі" заяви Орбана - новини за темою
В перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан активно просував себе як "миротворця", здійснюючи візити до України, Росії, а згодом і до Китаю.
Нагадаємо, під час візиту 2 липня прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.
Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країною-агресором Росією.
Одразу після зустрічі з президентом України угорський політик вирушив на зустріч із російським диктатором Путіним. Під час зустрічі Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни.
Як повідомляв Главред, прем'єр Угорщини заявив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії. Водночас Орбан закликав Європу до ядерного роззброєння.
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