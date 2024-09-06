УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зустріч Зеленського з Путіним "необхідна": Орбан озвучив чергову "миротворчу" ідею

Руслана Заклінська
6 вересня 2024, 20:36
116
Угорський прем'єр запевняє, що перебуває із Володимиром Зеленським у "хороших стосунках".
Зустріч Зеленського з Путіним 'необхідна': Орбан озвучив чергову 'миротворчу' ідею
Зеленському і Путіну "треба" зустрітись для завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео YouTube, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну. Таку "миротворчу" ініціативу висунув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на економічному форумі "Амброзетті" в Італії, пише Politico.

Відповідаючи на запитання про те, чи можлива така зустріч, угорський прем'єр заявив: "Звичайно. Вона необхідна! ... Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою".

Форум в Італії також планує відвідати президент України Володимир Зеленський. За словами Орбана, він має "добрі стосунки" з президентом Зеленським, незважаючи на те, що нещодавно їздив до Москви для зустрічі з Путіним.

відео дня

"Мирне турне" Віктора Орбана - що відомо

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

5 липня Орбан відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на прес-конференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.

11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.

Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.

"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.

"Миротворчі" заяви Орбана - новини за темою

В перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан активно просував себе як "миротворця", здійснюючи візити до України, Росії, а згодом і до Китаю.

Нагадаємо, під час візиту 2 липня прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країною-агресором Росією.

Одразу після зустрічі з президентом України угорський політик вирушив на зустріч із російським диктатором Путіним. Під час зустрічі Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни.

Як повідомляв Главред, прем'єр Угорщини заявив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії. Водночас Орбан закликав Європу до ядерного роззброєння.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Віктор Орбан зустріч Зеленського з Путіним
Реклама

Головне за день

Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

22:56 Світ
Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

22:10 Україна
"Шкода, що ми не можемо": Зеленський зробив заяву про удари по Кремлю

"Шкода, що ми не можемо": Зеленський зробив заяву про удари по Кремлю

21:09 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов 12177

РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосіб 8604

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосіб

Як заточити ножі для м'ясорубки: простий спосіб, про який багато хто не знає 7053

Як заточити ножі для м'ясорубки: простий спосіб, про який багато хто не знає

Старий бабусин секрет: як почистити кілограми горіхів за хвилини - простий метод 6662

Старий бабусин секрет: як почистити кілограми горіхів за хвилини - простий метод

Останні новини

22:56

Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

22:19

Чи буде Україну ''ковбасити'': прогноз магнітних бур на вихідні 7-8 вересня

22:11

"Чекаємо народження малюка": дружина онука Алли Пугачової вагітна - перші деталі

22:10

Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

22:01

Російській співачці загрожує 6 років в'язниці за підтримку України

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
21:21

Скасувати санкції проти РФ: Трамп здивував новою скандальною заявою

21:16

"Це все перед очима": Ольга Сумська висловила свій біль - що сталося

21:09

"Шкода, що ми не можемо": Зеленський зробив заяву про удари по Кремлю

20:56

Росіян зупинили за 10 кілометрів від Покровська: відомо, куди вони підуть далі

Реклама
20:44

Путін ще ні разу такого не казав: диктатор різко понизив планку цілей "СВО"

20:36

Зустріч Зеленського з Путіним "необхідна": Орбан озвучив чергову "миротворчу" ідею

20:10

Запоріжжя видихнуло з полегшенням: після Курщини ситуація для регіону змінилась

19:58

Як правильно засточити леза машинки для стрижки: простий, але геніальний спосібВідео

19:57

Не обійдеться без складнощів: що заважає Україні вступити до ЄС – Стефанішина

19:51

Linkin Park знайшли заміну Честеру Беннінгтону через 7 років після його смерті

19:43

Військові можуть залишитися без "бойових" у вересні: у Міноборони закінчилися гроші

19:10

Якою буде війна в Курській області та чому до перемовин ще далекоПогляд

19:06

Розслаблятися рано: прем'єр-міністр анонсував нові удари РФ по енергетиці

19:06

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

18:54

У Повалій планують вилучити майно в Україні та позбавити прав на пісні

Реклама
18:50

Задача для геніїв: домашнє завдання 6-річної дитини поставило в ступор батьків

18:41

Залишилося тільки згарище: згорів заміський будинок відомої української ведучої

18:33

Бронемашин знищено найбільше: відкрито втрати ЗСУ після боїв в Курській операції

18:27

Світла буде в рази більше: Укренерго здивувало заявою про відключення 7 вересня

18:08

Уряд провів другу хвилю кадрових перестановок: кого звільнили, а кого призначили

18:07

Господиням на замітку: як відміряти борошно без ваг – простий лайфхакВідео

17:55

Прем’єра на ТЕТ: унікальне реаліті-шоу "Найкраща оселя" представило крутих експертівВідео

17:52

Що робити, якщо в квартирі вогкість: досвідчені господині здивували порадами

17:40

Росіян зупинили під Покровськом: ворог переходить до оборони – офіцер ЗСУ

17:36

Співак YAKTAK здійснив мрію доньки героя, який загинув під час ворожого обстрілу на Донеччині

17:30

Дубляж кіно, журналістика й робота в кадрі: 1+1 media school запускає осінній освітній сезон

17:27

"Вони божевільні": кінолог назвав найгіршу породу собак для життя в доміВідео

17:20

Як позбутися засмічення в унітазі без вантуза: забутий, але дуже хороший спосібВідео

17:17

Протистояння триває: стали відомі подробиці заповіту Алена Делона

17:16

Три мирні плани вже до кінця року: експерт розповів, як війна може закінчитись

17:15

Про підготовку Дмитрука до втечі знали: у ДБР зізнались, чому нардепа не затримали

17:07

Стратегічний програш РФ: відомо, чому Путін заговорив про мир

17:07

Катастрофа змінила все: союзники переглядають плани швидкого навчання пілотів F-16

16:51

У НАТО заговорили про швидкий шлях до закінчення війни та перемоги України

16:29

Покриють весь город і виведуть бур'яни: що посіяти на зиму, щоб не росла трава

Реклама
16:26

Плани по захопленню Донбасу зірвано з тріском: бої на Курщині зламали задум РФ

16:14

Козир у руках: відомо, як операція на Курщині вплине на результат війни

16:14

Украна з партнерами створює заміну ППО С-300: голова Пентагону заінтригував заявою

15:42

Харлан зізналася, чому не відразу погодилася виходити заміж за бойфренда

15:34

Найгірший сценарій для ЗСУ: з'явився прогноз наступу РФ на Дніпро і Запоріжжя

15:30

Оформлення відстрочки від мобілізації: у ТЦК пояснили, як це зробити

15:28

"Розлучення на горизонті": психолог назвала 4 ознаки того, що стосунки приреченіВідео

15:18

Без довготривалих відключень: Україна має шанс пройти зиму в нормальному режимі

15:16

"Ціна за фантазії Путіна": голова Пентагону зробив заяву щодо втрат РФ у війні

14:42

Танки Leopard, потужні гаубиці та боєголовки для ЗСУ: перші результати "Рамштайна"

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти