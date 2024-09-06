Зустріч Зеленського з Путіним 'необхідна': Орбан озвучив чергову 'миротворчу' ідею

Угорський прем'єр запевняє, що перебуває із Володимиром Зеленським у "хороших стосунках".

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Зеленському і Путіну "треба" зустрітись для завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео YouTube, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну. Таку "миротворчу" ініціативу висунув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на економічному форумі "Амброзетті" в Італії, пише Politico.

Відповідаючи на запитання про те, чи можлива така зустріч, угорський прем'єр заявив: "Звичайно. Вона необхідна! ... Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою".

Форум в Італії також планує відвідати президент України Володимир Зеленський. За словами Орбана, він має "добрі стосунки" з президентом Зеленським, незважаючи на те, що нещодавно їздив до Москви для зустрічі з Путіним.

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"Миротворчі" заяви Орбана - новини за темою

В перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан активно просував себе як "миротворця", здійснюючи візити до України, Росії, а згодом і до Китаю.

Нагадаємо, під час візиту 2 липня прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країною-агресором Росією.

Одразу після зустрічі з президентом України угорський політик вирушив на зустріч із російським диктатором Путіним. Під час зустрічі Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни.

Як повідомляв Главред, прем'єр Угорщини заявив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії. Водночас Орбан закликав Європу до ядерного роззброєння.

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