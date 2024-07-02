Орбан прибув до Києва на зустріч із Зеленським і анонсував "перші кроки до миру"

Віктор Орбан каже, що перші кроки для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

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Віктор Орбан прибув на зустріч із Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Оперативне командування "Захід", пресслужба В. Орбана / Zoltán Fischer/MTI

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Таку заяву він зробив напередодні свого візиту в Україну в інтерв'ю М1, яке цитує угорське видання Index.

Відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні, Орбан відповів, що перші кроки для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

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"Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", - сказав глава угорського уряду, після чого стало відомо про його візит до української столиці.

За словами Орбана, американців не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС і про російсько-українську війну. Він вважає, що ЄС доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно росіяни й американці домовляться один з одним.

"Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?" - сказав він, додавши, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Що відомо про візит Орбана в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уранці у вівторок, 2 липня, прибув до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Magyar Nemzet із посиланням на керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші.

"Найважливіша тема дискусії - можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин", - прокоментував Хаваші.

Як повідомлялося раніше, плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

"Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості були досягнуті. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", - сказав співрозмовник видання.

Відносини України та Угорщини - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу 29 травня блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин. Про це писав редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Угорщина блокувала Україну через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

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