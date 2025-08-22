Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров висунув головну умову Кремля

Сергій Лавров підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

У РФ зробили заяву з приводу зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров зробив заяву щодо ймовірності зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас він підкреслив, що зустріч Зеленського і Путіна наразі не запланована.

За словами глави МЗС РФ, російський диктатор буде готовий до такої зустрічі, "коли буде готовий порядок денний для саміту, поки його немає".

Крім того, Лавров також додав нову порцію російської брехні щодо переговорів про припинення вогню.

За його словами, Зеленський нібито відповів "ні" на пропозиції Дональда Трампа на зустрічі у Вашингтоні. Зокрема йдеться про ультиматум РФ України щодо вступу до НАТО та обговорення питань окупованих територій.

Крім того, за словами Лаврова, Зеленський мовляв відмовився скасовувати закон, який нібито "забороняє російську мову".

Переговори про припинення війни: думка експерта

Колишній міністр закордонних справ України та голова Центру досліджень Росії Володимир Огризко висловився з приводу переговорного процесу щодо закінчення війни.

На його думку, Володимир Зеленський прибув на останню зустріч із Дональдом Трампом, маючи певні сильні аргументи.

Огризко не виключає, що ці два фактори можуть зіграти вирішальну роль у зміні перебігу військових подій - і, судячи з усього, ця зміна буде не на користь Москви.

Раніше повідомлялося про те, що Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов'язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

