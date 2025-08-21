Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

Путін на переговорах з Трампом наполягав на відмові України від Донбасу, вступу до НАТО та нерозміщення західних військ на своїй території, вказує Reuters.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін наполягає, щоб Україна відмовилася від всього східного Донбасу, відмовилася від намірів приєднатися до НАТО, залишалася нейтральною та не допускала на свою територію західні війська. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з позицією вищого керівництва Кремля.

Російський президент провів зустріч із Дональдом Трампом в Алясці на першому за понад чотири роки саміті Росії та США, майже всю тригодинну закриту зустріч присвятивши обговоренню можливого компромісу щодо України, за словами джерел, які попросили не називати їхніх імен через делікатність теми.

За даними російських джерел, Путін погодився пом’якшити свої червневі територіальні вимоги 2024 року, які передбачали передачу Києву чотирьох областей, що Москва вважає російськими: Донецьк і Луганськ на сході (Донбас), а також Херсон і Запоріжжя на півдні.

Київ відкинув ці умови, вважаючи їх рівнозначними капітуляції.

За даними Reuters, у своїй новій пропозиції Путін наполягає на повному виведенні українських військ із тих частин Донбасу, які Київ ще контролює, повідомили три джерела. В обмін на це Москва обіцяє зупинити наступ на фронтах у Запоріжжі та Херсоні.

За оцінками США та відкритими джерелами, Росія контролює приблизно 88% Донбасу та 73% територій Запоріжжя і Херсона.

Джерела також зазначили, що Москва готова передати в рамках можливої угоди невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які зараз перебувають під її контролем.

Крім того, Путін наполягає на збереженні своїх попередніх вимог. Так, Україна має відмовитися від прагнень вступити до НАТО, отримати юридично зобов’язуючу обіцянку від альянсу під керівництвом США про нерозширення на схід, обмежити армію та не допускати розгортання західних військ на своїй території у складі миротворчих сил.

Три джерела, близькі до Кремля, зазначили, що саміт в Анкориджі став найкращою можливістю для миру з початку війни, оскільки відбулися конкретні обговорення умов Росії, і Путін показав готовність до поступок.

"Путін готовий до миру – до компромісу. Саме таке повідомлення було передано Трампу", – заявив один із співрозмовників.

Джерела попередили, що для Москви залишається невідомим, чи готова Україна поступитися рештою Донбасу, і якщо ні, війна продовжиться. Також неясно, чи визнають США українські території, що перебувають під контролем Росії.

Четверте джерело зазначило, що економічні питання для Путіна були другорядними, але він усвідомлював економічну вразливість Росії та масштаб ресурсів, необхідних для подальшого просування на територію України.

Які є варіанти мирної угоди між Україною та РФ

Двоє російських джерел повідомили, що спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф відіграв ключову роль у підготовці до саміту та останніх мирних ініціатив.

6 серпня Віткофф зустрівся з Путіним у Кремлі разом із помічником президента Юрієм Ушаковим, і під час цієї зустрічі Путін чітко дав зрозуміти, що готовий до компромісу та окреслив межі того, що може прийняти для досягнення миру.

Якщо Росія та Україна зможуть укласти угоду, існують різні формати офіційного документу, включно з можливим тристороннім договором між Росією, Україною та США, який визнаватиме Рада Безпеки ООН.

Альтернативою може стати повернення до невдалих Стамбульських угод 2022 року, де обговорювався постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

"Є два варіанти: війна або мир, і якщо немає миру, то буде більше війни", – сказав один із співрозмовників.

