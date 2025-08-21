Рус
Читати російською
Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось

Руслан Іваненко
21 серпня 2025, 23:33
МЗС Росії блокує прямі зобов’язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.
Лавров, Трамп, Путин
Заява Лаврова підтверджує, що Москва не погоджується на прямі гарантії / Колаж: Главред, фото: ТАСС, скріншот

Коротко:

  • США та ЄС обговорюють гарантії безпеки для України
  • Лавров і Путін блокують прямі зобов’язання щодо гарантій

Зусилля Сполучених Штатів щодо забезпечення гарантій безпеки для України натрапили на серйозні перепони, повідомляє Bloomberg.

Американські, українські та європейські посадовці почали обговорювати можливі гарантії після завершення війни, після того як представники Білого дому заявили, що президент Росії Володимир Путін нібито готовий надати Києву гарантії безпеки "за типом статті 5", тобто за принципом колективної оборони НАТО.

Позиція Кремля

Водночас, Путін не підтвердив публічно ці зобов’язання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що Росія повинна мати право голосу у питаннях безпеки України, залучаючи до цього і Китай.

Президент України Володимир Зеленський, за даними видання, виключив Пекін як потенційного гаранта миру. Лавров повторив вимогу і нагадав, що Москва підтримала ще у 2022 році пропозицію України про участь у гарантіях безпеки п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції.

"Росія підтримує гарантії, засновані 'на принципі колективної безпеки, на принципах неподільної безпеки'. Будь-що інше, будь-що одностороннє, звичайно, є абсолютно безнадійним починанням", – сказав Лавров.

Перспектива прямих переговорів

Bloomberg повідомляє, що президент США прагне організувати прямі переговори між Путіним та Зеленським як наступний крок у своїх зусиллях з припинення війни. Водночас європейський чиновник зазначив, що відмова Лаврова від гарантій безпеки фактично призвела до зриву переговорів Росії зі США.

Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

За його словами, Кремль може спробувати переконати Білий дім відмовитися від вимог щодо гарантій або перенести зустріч на рівень нижчих чиновників, аби уникнути нових санкцій.

Експертна оцінка

Аналітики CNN зазначають, що Путін наразі не готовий до прямих переговорів із Зеленським і, ймовірно, не буде готовий у найближчому майбутньому. На думку експертів, це пов’язано з тим, що будь-яка зустріч із президентом України Кремль сприймає як непряме визнання його легітимності.

Російська пропаганда роками зображує Зеленського маріонеткою Заходу, тому прямі переговори ставлять під сумнів офіційну риторику Москви. Крім того, вимоги проведення виборів в умовах воєнного стану є незаконними, що додатково ускладнює будь-які мирні домовленості.

Війна Росії проти України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати до НАТО, залишалася нейтральною та не допускала на свою територію західні війська. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з позицією Кремля.

Крім того, Єдиним реалістичним шляхом досягнення миру залишаються прямі переговори у вузьких форматах. Однак, Росія масованими ударами по Україні та жорсткими штурмовими діями на фронті не демонструє намірів завершувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Нагадаємо що, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін наполягає, щоб Україна відмовилася від всього східного Донбасу, відмовилася від намірів приєднатися до НАТО, залишалася нейтральною та не допускала на свою територію західні війська.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України гарантії безпеки
