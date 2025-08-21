"Трамп зіскочив": тривожний прогноз ексглави МЗС щодо переговорів про мир

На останню зустріч із Дональдом Трампом Володимир Зеленський приїхав із певними "картами в руках", каже Володимир Огризко.

Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Важливе із заяв Огризка:

На зустріч із Трампом Зеленський приїхав із певними "картами в руках"

Два пункти можуть змінити хід війни, причому не на користь Росії

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував ситуацію навколо переговорів про припинення війни.

"Кордон, яким був, таким і залишається. Ми за жодних обставин не можемо і не будемо визнавати окуповані території російськими", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що це не в прерогативі ні президента Володимира Зеленського, ні парламенту, ні уряду.

"Це питання в прерогативі українського народу, який тільки на референдумі може сказати, що він відмовляється від якихось територій", - пояснив він.

Дипломат упевнений у тому, що на останню зустріч із Дональдом Трампом Зеленський приїхав із певними "картами в руках".

"Перша карта - нова українська ракета "Фламінго" (дай Боже, щоб вона літала точно, швидко, і щоб таких ракет було в нас багато). Друга карта - це єдина позиція Євросоюзу і лідерів цього союзу, а також присутність на зустрічі Рютте. Тож цього разу під час зустрічі у Вашингтоні карт у Трампа було менше, ніж у Зеленського", - вважає він.

Співрозмовник не виключає, що ці "дві карти" є ключовими: вони зараз можуть і повинні змінити хід війни, причому не на користь Росії.

"Розуміючи це, Трамп, вибачте, "зіскочив із теми" і тепер каже, що його мета - посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, тому що він не може домовлятися за них, і якщо Зеленський і Путін домовляться, далі відбудеться тристороння зустріч із Трампом", - нагадав він.

Сценарій завершення війни: що говорять в ОП

В офісі президента України озвучили можливий варіант завершення війни: Київ може погодитися на тимчасове заморожування конфлікту на поточній лінії бойового зіткнення.

Водночас, як наголосив радник глави ОП Михайло Подоляк, Україна юридично не визнає втрату своїх територій і буде прагнути до їхнього повернення за допомогою дипломатичних та інших невійськових методів.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

